Авиаторы попросят правительство увеличить субсидии

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) подготовит предложения об увеличении субсидий авиаперевозчикам в несколько раз, письмо в правительство направят в ближайшие дни.

Сейчас субсидия составляет 365 рублей на каждого неперевезенного пассажира. Авиакомпаниям компенсируют снижение пассажиропотока из-за пандемии коронавируса с февраля по июль этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого.

В научно-исследовательском финансовом институте Минфина России (НИФИ) предлагают увеличить субсидию до 1173 рублей за каждого неперевезенного пассажира. "Предлагаем при расчете субсидий учитывать два дополнительных фактора - аэропортовое обслуживание и стоимость топлива", - пояснила руководитель центра отраслевой экономики НИФИ Инна Рыкова на заседании подкомиссии по авиационной и космической деятельности РСПП. Заместитель генерального директора S7 Group Дмитрий Куделькин считает, что субсидия должна быть около 1350 рублей на каждого неперевезенного пассажира.

Пока из выделенных правительством 23 млрд рублей Росавиацией распределено 9 млрд рублей. В 2020 году убытки отрасли достигнут 350 млрд рублей, считает вице-президент Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта Борис Карпович. "Как мы будем выходить из этой ситуации, мало понимаем", - сказал он, выразив надежду на помощь государства. Министр транспорта Евгений Дитрих заявлял в мае, что авиакомпаниям после июля могут дополнительно потребоваться 30 млрд рублей господдержки.