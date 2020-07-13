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13.07.2020 02:50
Рубрика: В мире

Более 20 человек пострадали при пожаре на десантном корабле в США

Во время пожара на борту десантного корабля Bonhomme Richard пострадал 21 человек. Свежие данные приводит ТАСС.

Фото: AP Photo/Rich Pedroncelli
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Инцидент произошел рано утром 12 июля на базе в Сан-Диего. На борту находились 160 моряков. Некоторым из них потребовалась медицинская помощь. В больницы доставлены 17 моряков ВМС США и 4 гражданских лица. Погибших нет, отмечается в сообщении на официальной странице надводных сил американского флота в Twitter.

Агентство Associated Press со ссылкой на представителя руководства базы Кришну Джексон ранее сообщало, что причиной пожара стал взрыв во время проведения стандартных работ по поддержанию технического состояния корабля.

Несколько катеров пытаются ликвидировать возгорание уже более семи часов. "Есть вероятность, что огонь не удастся потушить в течение нескольких дней, пока корабль не прогорит изнутри до ватерлинии", - сказал CNN руководитель пожарно-спасательной службы Сан-Диего Колин Стоуэлл.

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