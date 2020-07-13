Более сотни кубинских врачей вылетели в Баку бороться с коронавирусом

Глава МИД Кубы Бруно Родригес сообщил, что страна направила в Азербайджан 115 медицинских специалистов для борьбы с коронавирусом SARS-CoV-2.

"Сегодня в Азербайджан отправляются наших 115 специалистов, которые помогут в борьбе с COVID-19. Бригада поделиться опытом Кубы в противостоянии пандемии", - написал глава внешнеполитического ведомства на своей странице в Twitter.

Таким образом, кубинские врачи впервые отправятся в Азербайджан, где, по данным местных властей, выявлены более 22000 случаев заражения коронавирусом. Всего же на сегодняшний день медицинские специалисты с Острова Свободы находятся более чем в 20 странах мира, помогая бороться с пандемией.