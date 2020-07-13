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Рубрика: В мире

Более сотни кубинских врачей вылетели в Баку бороться с коронавирусом

Текст: Сергей Новиков (Гавана)

Глава МИД Кубы Бруно Родригес сообщил, что страна направила в Азербайджан 115 медицинских специалистов для борьбы с коронавирусом SARS-CoV-2.

Фото: iStock
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"Сегодня в Азербайджан отправляются наших 115 специалистов, которые помогут в борьбе с COVID-19. Бригада поделиться опытом Кубы в противостоянии пандемии", - написал глава внешнеполитического ведомства на своей странице в Twitter.

Таким образом, кубинские врачи впервые отправятся в Азербайджан, где, по данным местных властей, выявлены более 22000 случаев заражения коронавирусом. Всего же на сегодняшний день медицинские специалисты с Острова Свободы находятся более чем в 20 странах мира, помогая бороться с пандемией.

В мире Северная и Центральная Америка Куба В мире экс-СССР Азербайджан Пандемия коронавируса COVID-19

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