Британские правозащитники призвали вернуть детей в школы

Порядка 258 миллионов детей по всему миру еще до вспышки пандемии коронавируса не обучались в школах, сообщается в докладе британской правозащитной организации Save the Children. Виной тому, по словам авторов, сокращение бюджетов на образование и рост бедности, а пандемия может значительно увеличить число детей, лишенных полноценного образования.

Так, по подсчетам Save the Children, почти десять миллионов детей могут уже в этом году навсегда распрощаться со школой. В основном это касается стран с неблагополучной экономикой. По мнению авторов документа, сообщает еженедельник Der Spiegel, наиболее трагически складывается ситуация в 12 странах, преимущественно в западной и центральной Африке. Речь, например, о Нигере, Мали, Чаде, Нигерии и Сенегале. Не лучше положение в Йемене и Афганистане. Есть еще 28 стран, говорится в документе, где дети рискуют надолго забыть о школе.

Save the Children призывает правительства, по возможности, увеличить финансирование образования, а государства-кредиторы предоставлять самым бедным странам ссуды на приемлемых для них условиях. При этом организация отмечает, что в ближайшие полтора года бедным странам на развитие образования будет не хватать примерно 77 миллиардов долларов. Эта сумма может значительно возрасти, если правительства большинство средств обратит на борьбу с пандемией за счет экономии на школьном образовании.

Правозащитники напоминают, что из-за закрытия школ на период пандемии во всем мире на занятия не ходили 1,6 миллиарда детей и подростков. При этом 500 миллионов были лишены даже возможности дистанционного обучения. Сейчас школу не посещают около 1 миллиарда детей.