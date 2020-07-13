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13.07.2020 20:47
Рубрика: Спорт

Британские спортсмены на Олимпиаде-2012 принимали секретный препарат

Текст: Максим Домчев

91 спортсмен из Великобритании для улучшения результатов на домашней Олимпиаде в 2012 году тестировал на себе экспериментальное вещество.

Как сообщает Mail on Sunday, в распоряжении издания попали секретные данные проекта госагентства UK Sport. Его целью стало тестирование на спортсменах-олимпийцах экспериментального вещества, которое могло улучшить их спортивные результаты в Лондоне.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
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Речь идет об энергетическим напитке DeltaG, содержащий синтетическую версию кетонов, которые должны увеличивать выносливость 91 спортсмена в восьми видах спорта. При этом UK Sport не давал никаких гарантий, что это вещество не обладает побочными эффектами и не нарушало правила Всемирного антидопингового агентства.

DeltaG был разработан в США для войск специального назначения и должен повышать выносливость солдат, находящихся в тылу врага. По результатам проведенных исследований, около 40% людей, принимавших это вещество, испытывали побочные действия. Также в документах говорится, что доподлинно так и не стало известно о том, принесло ли употребление этого вещества хоть какую-то пользу для спортсменов. Сообщается, что досрочно отказались от эксперимента 52 спортсмена.

UK Sport сообщило, что перед использованием вещества он консультировались с национальным антидопинговым агентством и WADA, однако, как сообщается, в случае, если возникли бы проблемы с допингом, то всю ответственность спортсмены брали бы на себя.

Спорт Спортивная жизнь Допинг В мире Европа Великобритания Допинговые скандалы

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