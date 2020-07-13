CAS отменил исключение "Манчестер Сити" из Лиги чемпионов

Спортивный арбитражный суд в Лозанне отменил двухлетнее отстранение английского футбольного клуба "Манчестер Сити" из розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА.

Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций наказал клуб за нарушение финансового fair play в 2012-2016 годах исключением из еврокубков на два сезона и штрафом в 30 миллионов евро.

"Манчестер Сити" не согласился с таким решением подал жалобу в Спортивный арбитражный суд в Лозанне.

В ходе рассмотрения дела было принято решение отменить наложенное УЕФА наказание. Отменена двухлетняя дисквалификация, а сумма штрафа изменена с 30 млн евро до 10 млн евро, говорится в сообщении пресс-службы суда.