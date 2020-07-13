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13.07.2020 12:03
Рубрика: Спорт

CAS отменил исключение "Манчестер Сити" из Лиги чемпионов

Текст: Максим Домчев
Спортивный арбитражный суд в Лозанне отменил двухлетнее отстранение английского футбольного клуба "Манчестер Сити" из розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА.
Фото: Cath Ivill/Pool via AP Фото: Cath Ivill/Pool via AP
Фото: Cath Ivill/Pool via AP

Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций наказал клуб за нарушение финансового fair play в 2012-2016 годах исключением из еврокубков на два сезона и штрафом в 30 миллионов евро.

Месси может воссоединиться с Гвардиолой в "Манчестер Сити"

"Манчестер Сити" не согласился с таким решением подал жалобу в Спортивный арбитражный суд в Лозанне.

В ходе рассмотрения дела было принято решение отменить наложенное УЕФА наказание. Отменена двухлетняя дисквалификация, а сумма штрафа изменена с 30 млн евро до 10 млн евро, говорится в сообщении пресс-службы суда.

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