Скрытую древнюю церковь и святой источник раскопали в Стамбуле

В Турции открыли доступ к давно забытой подземной скрытой церкви и святому источнику, которые относятся к периоду Византии. Эти объекты были обнаружены археологами при проведении раскопок в районе Султанахмет в Стамбуле.

Об открытии кратко рассказало издание Greek Reporter. Оно было сделано в старой части Стамбула, расположенной в европейской половине города между бухтой Золотой Рог, Босфорским проливом и Мраморным морем.

Подземная византийская церковь и святой источник были обнаружены в самом сердце древнего Константинополя, под современным зданием. Оно принадлежит туристическому агентству, которое открыло доступ к руинам. Раскопки были проведены сотрудниками Стамбульского археологического музея, причем работы начались еще в 1997 году.

Только сейчас археологи обнародовали фотографии и описание находок. Среди найденных подземных "сокровищ" выделяется хорошо сохранившаяся разноцветная напольная мозаика. Также была обнаружена небольшая подземная камера с нишей, разделенной на верхнюю и нижнюю части. Кстати, ее верхняя часть находится всего на один этаж ниже уровня современной улицы.

Кроме того, археологи нашли руины структуры, идентифицировать которую пока не удалось. Они предполагают, что церковь датируется V-VI веками нашей эры, то есть она была построена в эпоху Византийской империи. Место, вероятно, было выбрано не случайно. Неподалеку располагался так называемый Большой дворец Константинополя.

Также при раскопках была найдена сводчатая камера, которая, по мнению ученых, датируется XI-XII веками нашей эры. Скрытая византийская церковь была расположена в самом нижнем из раскопанных слоев. Ее украшала мраморная плита и фреска с изображением Богородицы с младенцем Христом на руках.

Здесь же находился небольшой бассейн с водой. Исследователи считают, что это был святой источник, известный еще и под названием "агиасма". По одной из версий, он мог принадлежать монастырю, который находился дальше на востоке. Но учитывая большое расстояние до него, эта теория кажется маловероятной.