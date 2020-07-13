После многомесячной паузы 15 июля должны были открыться кинотеатры. Киносети сомневались: нечего показывать - все главные мировые релизы отложены на август. Теперь до 1 августа отложено и открытие кинозалов. Среди первых премьер - комедия Евгения Шелякина "Хэппи энд", где действие происходит в Таиланде, французская картина под названием #яздесь, где действие происходит в Сеуле, и семейный триллер "Мой шпион", которым в марте закрылись кинотеатры мира. О нем и поговорим в ожидании дня Х.

Вот идеальный пример кино, предсказуемого от начала до финала, а смотреть занятно. Спасают пара неожиданно остроумных сюжетных решений и тонкости взаимодействия двух персонажей -бывшего армейского рейнджера, перешедшего на службу в ЦРУ, и девятилетней Софии - дочки "объекта", за которым ему поручено наблюдать. Объект, понятно, красивая женщина, так что финал уже ясен.

Фильм поставил Питер Сигал, когда-то прославившийся комедией с Лесли Нильсеном "Голый пистолет 33 1/3". Здесь он снова работает в комедийном жанре, скрещенном с убойным экшн и типовой мелодрамой о смышленой малютке, которая хочет устроить счастье мамы - овдовевшей медсестры Кэйт - и творит чудеса изобретательности.

Все начинается… в Чернобыле, куда героя забросило задание разобраться с торговцами плутонием, но нам в этом разбираться нет смысла: здесь важно, что стреляют. И что герой спасет ситуацию, попутно провалив задание и доказав, что армейские ухватки для утонченной профессии шпиона непригодны. Это интродукция, она объяснит нам, почему свинченному из мускулов и татуировок гиганту ДжейДжей (как любой шпион, он не имеет человеческого имени) вдруг поручают следить за мирной мамой с дочкой. И придают экзальтированную напарницу Бобби (нещадно переигрывающая Кристен Шаал), от которой только восторженные вопли, но ясно, что к концу фильма она станет незаменимой. Оба начинят квартиру "объекта" камерами, но крошка София не только сразу разоблачит шпиона, но и начнет осуществлять собственный, далеко идущий план… Опытным зрителям "Мой шпион" напомнит фильм "Детсадовский полицейский" с культовым Арнольдом Шварценеггером - горой мускулов, помещенной в компанию орущих детишек. Здесь тот же контраст: бывший суперстар рестлинга, шестикратный чемпион мира Дэйв "Левиафан" Батиста - и кладущая его на обе лопатки Хлоя Коулмэн.

У персонажей есть подобие характеров. Точнее, хорошо сбалансированная схема, построенная на парадоксах. ДжейДжей, огромный медведь в посудной лавке, оказывается чувствительным и ранимым, а крошечная София проявляет недетские расчетливость и хладнокровие. Батиста здесь замечательно громоздок и простодушен, его герой, общаясь с малюткой, как бы заново открывает свои способности ощущать окружающую жизнь.

Хлоя Коулмэн, к своим десяти годам успевшая сыграть в двух десятках картин, на мой вкус страдает как раз дефицитом естественной для возраста наивности, в ней слишком чувствуются ухватки опытной лицедейки. Что, впрочем, ей и нужно для этой роли прирожденной шантажистки, так что и она здесь на своем месте. Громила обучает малютку технологиям террора, малютка обучает громилу искусству жизни. Вполне органична в роли мамы Париса Фитц-Хенли - ей достаточно быть в меру привлекательной и в меру озабоченной: фильм непритязателен.

Когда перипетии общения чудовища с красавицей слишком затягиваются, вступают в действие погони, показанные довольно бестолково, и круто замешенный финальный экшн, где и сценаристы и режиссер жмут на все педали в надежде довести трепещущих зрительниц до нервного срыва. При этом каждый миг помня, что это комедия, где возможны любые преувеличения, но часто забывая о том, что фильм позиционируется как семейный - рискованных этических и словесных пассажей там предостаточно.