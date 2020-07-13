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13.07.2020 11:52
Рубрика: Власть

Чернышенко: К 2030 году 97% домохозяйств надо обеспечить интернетом

Текст: Галина Мисливская
Для успешного выполнения задач нацпроекта по цифровизации необходимо, чтобы практически все население России имело доступ к широкополосному интернету, считает вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"К 2030 году, чтобы обеспечить полное проникновение всех возможностей цифровизации, нужно, чтобы 95% всех социально значимых услуг для граждан было доступно онлайн", - сказал он в понедельник на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, которое провел президент Владимир Путин.

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"При этом потребуется, чтобы практически все население нашей страны было обеспечено широкополосным доступом к интернету", - отметил вице-премьер.

"Мы предлагаем показатель 97% домохозяйств, которые будут подключены к интернету (к 2030 году)", - добавил он.

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