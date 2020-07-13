Чернышенко: К 2030 году 97% домохозяйств надо обеспечить интернетом

Для успешного выполнения задач нацпроекта по цифровизации необходимо, чтобы практически все население России имело доступ к широкополосному интернету, считает вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

"К 2030 году, чтобы обеспечить полное проникновение всех возможностей цифровизации, нужно, чтобы 95% всех социально значимых услуг для граждан было доступно онлайн", - сказал он в понедельник на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, которое провел президент Владимир Путин.

"При этом потребуется, чтобы практически все население нашей страны было обеспечено широкополосным доступом к интернету", - отметил вице-премьер.

"Мы предлагаем показатель 97% домохозяйств, которые будут подключены к интернету (к 2030 году)", - добавил он.