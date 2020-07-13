Все ныне существующие примеры искусственного интеллекта (ИИ), в том числе персональные голосовые помощники ("Алиса", Alexa, Siri и так далее), не могут думать самостоятельно. Это так называемый искусственный интеллект узкого назначения. Он запрограммирован на решение какой-либо одной задачи, например, анализа данных или игры в шахматы. Ученые выделяют еще два уровня ИИ, которые пока недоступны человечеству.

Под ИИ общего назначения понимается машина, схожая с человеческим интеллектом. Иными словами, она может выполнять любые задачи, которые делают люди.

Еще одно понятие - суперискусственный интеллект. Оксфордский философ Ник Бостром определяет его так: это любой интеллект, который значительно превосходит когнитивные способности человека практически во всех областях.

Переходу на новый уровень ИИ мешают сразу несколько нерешенных проблем: нет четкого понимания того, что такое ИИ общего назначения и каким требованиям он должен соответствовать, нет достаточных знаний о том, как работает наш собственный мозг с точки зрения психологии и нейрофизиологии и чему именно должен подражать ИИ, говорит научный сотрудник по исследованию искусственного интеллекта в Avast Галина Альперович.

Существующие алгоритмы обучения, которые активно используются в современном ИИ, могут не работать для ИИ общего назначения. Более того, существует разница между аппаратной и человеческой производительностью, поскольку изначально стандартные компьютеры не были предназначены для задач ИИ общего назначения.

Эксперт полагает, что разработка ИИ общего назначения требует прочных междисциплинарных отношений и понимания того, как работает человеческий мозг, как он воспринимает окружающий мир. "Мы все еще далеки от этого понимания, даже если не говорить об этом в контексте ИИ. Но исследования в области ИИ общего назначения могут помочь нам узнать больше о себе, в том числе о том, как работает наш мозг, как мы общаемся с миром и решаем проблемы", - заключает Альперович.

ИИ не может обучаться на описании задачи или на нескольких примерах, как это делает человек, объясняет Илья Макаров, программный директор Академии больших данных MADE Mail.ru Group. У человечества отсутствует понимание, можно ли реализовать самообучающийся ИИ и сколько ресурсов для этого требуется. Макаров считает, что нейросети не способны решить произвольную задачу с идеальной точностью: "Людям следует искать другие подходы для обучения ИИ. Очевидно, что это потребует новых инвестиций в ИТ-отрасль".

Для создания ИИ общего назначения людям не хватает вычислительных мощностей, утверждает Владислав Шершульский, директор по перспективным технологиям Microsoft в России. Он полагает, что ИИ нового уровня возникнет не в отдельной лаборатории, а разовьется постепенно из существующих общедоступных приложений - благодаря объединению возможностей ИИ узкого назначения. "Миллионы пользователей по всему миру постепенно "обучают" ИИ, когда используют простые сервисы вроде поиска, автоматического перевода и обработки изображений", - заключает он.

Никита Солодун, эксперт по интеллектуальным системам Huawei, полагает, что для создания ИИ нового уровня человечеству мешает зашоренность собственных взглядов. Людей, думающих иначе, чем большинство, очень мало, и пока их не будет больше, ждать, что люди смогут создать ИИ общего назначения, не стоит.

Официально

Правительство продолжает поддерживать российских разработчиков программных решений и планирует нарастить объем вложений в отечественные IТ-решения к 2030 году в четыре раза. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Он рассказал, что продолжится поддержка различных отечественных компаний, разрабатывающих решения в области искусственного интеллекта.

"Искусственный интеллект перестает быть какими-то абстрактными словами. Помимо того, что мы продолжаем поддержку и акселерацию различных отечественных компаний, для того чтобы они разрабатывали какие-то новые предложения в области искусственного интеллекта, сейчас большой фокус и большое значение придается уже практическому внедрению искусственного интеллекта в реальном секторе экономики, и что очень важно, учитывая клиентоцентричность наших задач, в социальной сфере", - отметил вице-премьер. По его мнению, ключевые отрасли экономики к 2030 году должны достичь своей цифровой зрелости.