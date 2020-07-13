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13.07.2020 11:59
Рубрика: В мире

Дуда сохранил пост президента Польши

Текст: Юрий Когалов
Действующий президент Польши Анджей Дуда сохранил свой пост, одержав победу на выборах главы государства, второй тур которых прошел в воскресенье. По данным Государственной избирательной комиссии, он заручился поддержкой 51,21 процента избирателей.
Фото: JANEK SKARZYNSKI / AFP Фото: JANEK SKARZYNSKI / AFP
Фото: JANEK SKARZYNSKI / AFP

Его соперник, представитель оппозиционной "Гражданской коалиции" Рафал Тшасковский получил 48,79 процента голосов, проинформировал председатель ГИК Сыльвестер Марциняк после обработки 99,97 процента бюллетеней.

Явка избирателей составила 68,12 процента.

Фото: REUTERS/Kacper Pempel
Анджей Дуда утратил шансы переизбраться в первом туре

По словам пресс-секретаря правительства Польши Петра Мюллера, "победа президента Анджея Дуды - это, прежде всего, гарантия конструктивного сотрудничества между правительством и президентом". Он также отметил, что переизбрание Дуды означает продолжение нынешней внешней политики Польши.

По итогам первого тура, прошедшего 28 июня, Дуда набрал 43,5 процента голосов, Тшасковский - 30,46 процента. После второго тура разрыв сократился, и это, по мнению экспертов, должно вынудить власти страны искать компромиссы с оппозицией.

Стоит отметить, что полномочия президента в Польше весьма ограничены. Например, он обладает правом вето на принимаемые парламентом законы, но его сопротивление можно "обойти", набрав две трети голосов. Он назначает послов в зарубежные страны, но отчитываются они перед правительством, сформированным правящей партией. В случае, когда и президент является выходцем из этой партии, его существование становится практически незаметным. Он, как это было с Анджеем Дудой, выдвинутым партией "Право и Справедливость", тихо подписывает все законы, которые принимает Сейм, большинство в котором с 2015 года у той же партии. Другое дело, если президент представляет оппозицию. Такой была ситуация, когда в 2007 году парламентские выборы выиграла оппозиционная "Гражданская платформа", а главой государства был основатель "ПиС" Лех Качинский.

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