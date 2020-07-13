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13.07.2020 14:26
Рубрика: Общество

Две "золотые" мумии найдены в предполагаемой гробнице Клеопатры

Текст: Денис Передельский
Фото: Arrow Media Фото: Arrow Media
Фото: Arrow Media

Международная команда археологов обнародовала предварительные данные исследования закрытой гробницы в Тапосирис Магна в Египте. В этой усыпальнице, которую ученые считают одним из вероятных мест погребения легендарной царицы Клеопатры, были найдены две позолоченные мумии.

О находке коротко рассказывает The Guardian. Египтолог Гленн Годенхо из Ливерпульского университета назвал это открытие феноменальным и сенсационным.

Фото: Danish-German Jerash Northwest Quarter Project
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Еще несколько лет назад ученые предположили, что царица Клеопатра могла быть похоронена в Тапосирис Магна. Этот древний храм Исиды был построен ее предками из династии Птолемеев в дельте Нила, примерно в 45 километрах от Александрии.

Ранее при раскопках на этом участке была обнаружена алебастровая голова статуи, изображавшей Клеопатру. Это дало основания предположить, что здесь же может находиться усыпальница самой царицы, которую безуспешно ищут уже два тысячелетия.

В ходе нового исследования ученым удалось приникнуть внутрь одной из найденных здесь гробниц, которая веками оставалась нетронутой. В погребальной камере было обнаружено две мумии. Они находятся в плохом состоянии, поскольку в камеру столетиями проникала вода.

Обе мумии были подвергнуты рентгеновскому анализу, который показал, что они принадлежали мужчине и женщине. Также было установлено, что изначально мумии были покрыты сусальным золотом. Это свидетельствует об очень высоком социальном статусе погребенных, поскольку это была роскошь, доступная только представителям высшего общества.

Археологи считают, что если в гробнице находилась и не сама Клеопатра, то это мог быть кто-то из ее приближенных, сановников, с которыми она тесно общалась. Согласно одной из выдвинутых версий, это могли быть высокопоставленные священники, которые играли ключевую роль в поддержании власти фараонов.

Фото: Усманова Э.Р./Предоставлено отделом внешних коммуникаций Управления медиакоммуникаций и мониторинга ЮУрГУ
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На это указывает, например, изображение скарабея, которое было выгравировано на золотом покрытии одной из мумий. В египетской мифологии скарабей - это священный символ не только царской власти, но и перерождения. Таким символом пользовались и фараоны, и важные жрецы.

"Хотя сейчас эти мумии покрыты пылью после 2000 лет, проведенных под землей, в свое время они были очень впечатляющими, - говорит доктор Гленн Годенхо. - Они были покрыты сусальным золотом, а это указывает на то, что они были важными членами общества".

Ранее при раскопках в Тапосирис Магна археологи также нашли  безголовую статую фараона. Предполагается, что она изображала Птолемея IV, предка Клеопатры. Здесь же была обнаружена большая плита с надписью, рассказывающей о том, что храм был посвящен богине Исиде. Клеопатра же, как известно из письменных источников, считала себя "человеческим воплощением Исиды".

Кроме того, в районе алтаря храма, где священнослужители приносили жертвы богам, было обнаружено около 200 монет с именем и профилем Клеопатры.

Подробнее об открытии археологи обеещают рассказать в докумеентальном фильме, который впервые будет показан британским телевидением 16 июля.

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