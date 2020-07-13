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13.07.2020 04:10
Рубрика: Экономика

Единовременную выплату могут получить некоторые категории ветеранов

Текст: Ольга Игнатова

Минтруд разработал проект постановления о единовременной выплате некоторым категориям граждан Российской Федерации в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

Речь идет о россиянах, которые проживают как у себя на Родине, так и в Латвии, Литве и Эстонии, которые принимали участие в боевых операциях по ликвидации националистического подполья на территориях Украины, Беларуси, Литвы, Латвии и Эстонии в период с 1 января 1944 года по 31 декабря 1951 года. Ветеранам предлагается выплатить по 75 000 рублей.

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Как говорится в пояснительной записке к проекту постановления, всего выплаты могут быть осуществлены 900 россиянам. Общие расходы на данную единовременную выплату (с учетом доставки) составят 67 миллионов 635 тысяч рублей.

Тем ветеранам, которые проживают в России, деньги будут перечислены через Пенсионный фонд России и уполномоченные федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие их пенсионное обеспечение. А гражданам России, постоянно проживающим в Латвии, Литве и Эстонии - Пенсионным фондом и Минобороны России через отделы обеспечения при посольствах Российской Федерации в Латвийской, Литовской и Эстонской республиках.

Экономика Пенсии и пособия Правительство Минтруд Правительство Минобороны Госфонды и контрольные органы Пенсионный фонд 75 лет Великой Победы

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