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13.07.2020 06:54
Рубрика: Экономика

Эксперты ЦБ рассказали о новом способе мошенничества через рекламу

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Эксперты Банка России рассказали о новой схеме финансового мошенничества, на этот раз через рекламу. Пользователи соцсетей в последнее время стали получать объявления с призывами о заработках, рассказал глава департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях.

Фото: Пресс-служба Государственной Думы РФ
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"Если раньше в рассылаемых объявлениях всегда оговаривались услуги или продукты, приобретая которые можно разбогатеть, то сейчас мошенники просто играют на людском желании зарабатывать", - цитирует эксперта РИА Новости.

Специалисты ЦБ подсчитали, что за время пандемии объем таких безадресных объявлений превысил даже традиционную рекламу финансовых услуг. Поэтому все "заманчивые" предложения стоит обязательно проверять, чтобы в погоне за мнимой прибылью не потерять уже имеющиеся сбережения.

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