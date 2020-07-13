Эксперты ЦБ рассказали о новом способе мошенничества через рекламу

Эксперты Банка России рассказали о новой схеме финансового мошенничества, на этот раз через рекламу. Пользователи соцсетей в последнее время стали получать объявления с призывами о заработках, рассказал глава департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях.

"Если раньше в рассылаемых объявлениях всегда оговаривались услуги или продукты, приобретая которые можно разбогатеть, то сейчас мошенники просто играют на людском желании зарабатывать", - цитирует эксперта РИА Новости.

Специалисты ЦБ подсчитали, что за время пандемии объем таких безадресных объявлений превысил даже традиционную рекламу финансовых услуг. Поэтому все "заманчивые" предложения стоит обязательно проверять, чтобы в погоне за мнимой прибылью не потерять уже имеющиеся сбережения.