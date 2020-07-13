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13.07.2020 11:19
Рубрика: Экономика

Эксперты усмотрели предпосылки для роста промышленности

Текст: Светлана Ментюкова
Несмотря на существенный ущерб для промышленности от последствий пандемии COVID-19, эксперты видят ряд предпосылок для восстановления объёмов производства. Устойчивый рост спроса на 9,1% в течение всего полугодия показали низкотехнологичные отрасли промышленности, в основном пищевая. Это следует из анализа итогов промышленности РФ за первое полугодие 2020 года, проведенного специалистами института естественных монополий (ИПЕМ).
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

По данным ИПЕМ, индикаторы состояния производства и спроса на промышленную продукцию в России - индексы ИПЕМ-производство и ИПЕМ-спрос - по итогам шести месяцев 2020 года продемонстрировали синхронное падение: по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, индекс производства сократился на 4,7%, спроса - на 5%. Наиболее заметный спад фиксируется в последнем месяце полугодия, по итогам июня показатели составили минус 11,3% и минус 9,7% соответственно.

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"Низкотехнологичные отрасли промышленности стали единственными, в которых наблюдается устойчивый рост спроса в течение всего полугодия: увеличение 9,1% в январе-июне (7,3% в июне 2020 года). Главным образом рост спроса, сохраняющийся с июля 2019 года, обусловлен положительной динамикой в производстве пищевой промышленности", - отмечается в сообщении.

Спрос на продукцию добывающих отраслей в течение первого полугодия 2020 года в России упал на 6,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в том числе за июнь снижение составило 13,4%. Так, добыча и экспорт нефти за первое полугодие снизились на 4,7% до 264,7 млн тонн и 5,7% до 122,9 млн тонн соответственно (в июне - на 16,4% до 38,2 млн тонн и 14,7% до 18,1 млн тонн). При этом, эксперты Института ожидаеют дальнейшее сокращение добычи и экспорта российской нефти в рамках нового соглашения ОПЕК+, условия которого были обновлены 6 июня 2020.

По итогам июня 2020 года Россия выполнила обязательства по сокращению добычи практически в полном объеме: падение добычи составило 2,47 млн баррелей всутки (по условиям сделки - 2,53 млн баррелей в сутки.

Фото: Алексей Дружинин/ РИА Новости
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Для угольной отрасли, отмечают аналитики ИПЕМ, первое полугодие также закончилось с отрицательными результатами: добыча угля снизилась на 8,1% (до 194,7 млн тонн), экспорт - на 6,2% - до 88 млн тонн. При этом отмечается, что такая картина соответствует глобальному тренду: падение спроса на уголь в январе-июне стало крупнейшим за последние 70 лет. Смягчение мер по предотвращению распространения коронавируса позволило в июне нарастить экспортные поставки угля на 3,6% по сравнению с июнем прошлого года (15,8 млн тонн) при незначительном сокращении добычи на 1,8% - до 31,6 млн тонн.

Уровень падения спроса в высокотехнологичных отраслях за шесть месяцев достиг 20,8% (в июне - 28%).

"На основании опыта прошлых кризисов можно предположить, что текущая динамика индексов, когда падение спроса уже второй месяц оказывается менее значительным, чем падение производства, может свидетельствовать о достижении определенного пика кризиса, после которого трудно сразу ожидать положительной динамики, но дальнейшее падение уже не должно быть столь значительным", - приводятся в сообщении слова заместителя руководителя департамента исследований ТЭК ИПЕМ Евгения Рудакова.

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