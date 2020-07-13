Эльвира Набиуллина рассказала сенаторам о финансовом рынке

Деноминации рубля не будет, а ключевая ставка может еще снизиться. Об этом рассказала в понедельник глава Банка России Эльвира Набиуллина на заседании Совета по развитию финансового рынка при Совете Федерации.

По просьбе спикера верхней палаты Валентины Матвиенко она прокомментировала слухи о якобы грядущей деноминации рубля. "Никаких деноминаций, каких-то денежных реформ мы никогда не рассматривали", - заявила глава регулятора.

"У нас в порядке все и с номиналами, и с набором банкнот. Никаких причин что-то здесь менять нет. Люди могут всегда воспользоваться и наличными, и своими средствами в банках, никаких ограничений, никаких изменений в этой части мы не рассматриваем и не планируем", - добавила она.

Говоря о реальных планах Центробанка, Эльвира Набиуллина не исключила, что ключевая ставка может измениться. В июне она достигла исторического минимума - 4,5%. "Данные, которые мы получили с момента последнего решения по ставке, в первую очередь по инфляции за июнь и начало июля, подтверждают, что у нас сохраняется пространство и для дальнейшего снижения", - заявила глава ЦБ.

По ее словам, сейчас есть возможности снижать ключевую ставку, опираясь на низкую инфляцию, которая была достигнута в предыдущие годы. "Я напомню, что нашей цели по инфляции в 4% мы достигли впервые в 2017 году, и с тех пор удерживаем ее на низком уровне. Мы перешли к мягкой денежно-кредитной политике, которая оказывает поддержу росту, делая деньги в экономике доступнее", - добавила Эльвира Набиуллина.

Данные по инфляции за июнь и начало июля подтверждают, что у Банка России сохраняется пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки

Смягчение денежно-кредитной политики "делает более привлекательным для граждан долгосрочные депозиты, а для банков выдачу долгосрочных кредитов". "Таким образом, наша политика не только помогает вернуться экономике к своему потенциалу, но и направлена на то, чтобы повышать предложение длинных денег, которые нужны для реализации инвестиционных проектов и более высоких темпов роста в будущем", - заключила глава ЦБ.

В своем выступлении Набиуллина сделала особый акцент на защите интересов потребителей финансовых услуг. В частности - борьбе с мошенниками. Она напомнила, что закон о праве ЦБ в срочном порядке блокировать сайты финансовых пирамид был внесен в Госдуму еще в прошлом году, но прошел лишь первое чтение из-за возражений Роскомнадзора.

Валентина Матвиенко назвала позицию ведомства неприемлемой и предложила коллегам из Госдумы объединить усилия, чтобы преодолеть разногласия по поводу законопроекта. Реакция нижней палаты оказалась почти мгновенной. "Видимо, серьезные люди слушали выступления Валентины Ивановны и Эльвиры Сахипзадовны. Я получил эсэмэску, что Роскомнадзор не возражает против закона о блокировке сайтов", - сообщил глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. "Надеюсь, мы уже в эту сессию выйдем на финишную прямую, комитет по информационной политике вынесет этот законопроект на рассмотрение Госдумы", - добавил он.