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13.07.2020 16:04
Рубрика: Культура

Фестиваль семейных любительских театров пройдет в октябре

Текст: Татьяна Владыкина

Сегодня объявлен старт Всероссийского фестиваля семейных любительских театров "Сказка приходит в твой дом". Тема звучит обнадеживающе: "Семья как источник вдохновения". В главной роли фестиваля - дружная и творческая семья, где все, от трехлетнего малыша до серьезного папы, увлечены игрой на сцене.

Фото: iStock
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Фестиваль запланирован на начало октября. Сейчас организаторы получают шквал вопросов - как будет проходить мероприятие - в дистанционном или живом формате. Увы, на эти вопросы ответить пока никто не может. Но все участники фестиваля повторяют, что трудностей они не боятся.

В этом году председателем жюри стал актер театра "Ленком" Иван Агапов. На вопрос - зачем ему это, известный актер, народный артист России отвечает коротко: "Когда предлагают что-то хорошее и доброе, надо соглашаться".

- Такие формы, как семейный театр, сегодня ушли куда-то в тень, а сейчас, во время пандемии, все вспомнили об этом чуде, - продолжает Иван Агапов. - Это еще дореволюционная традиция, семьи разыгрывали хорошие произведения, обменивались творческими идеями и творческими позывами. В кругу любителей может иногда родиться такая идея, которая не возникнет в академической сфере. Представьте, сколько людей обмениваются радостью от того, что они соприкасаются с искусством. Нам остается только радоваться, что люди занимаются чем-то добрым и хорошим.

- Фестиваль этого года - особенный, - говорит соучредитель фестиваля Лариса Санатовская. - Изоляция и невозможность общаться, как мы привыкли -глаза в глаза, сердце к сердцу - создают много проблем. Но мы эту неприятность не только переживем, но постараемся сделать ее менее неприятной. Сегодня фестиваль оказался востребован как никогда. Главная задача нашего фестиваля стать добрым и уютным домом для всей нашей большой страны.

Тему фестиваля "Семья как источник вдохновения" Санатовская считает очень точной.

- Источник вдохновения есть в тех семьях, где царит взаимопонимание, гармония, взаимовыручка, в таких семьях всегда есть тот стержень, который им помогает и объединяет их против любых неприятностей, - считает Лариса Санатовская.

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- Эти семьи делают большое дело, - говорит ректор Театрального института Щукина, народный артист России Евгений Князев, - они воспитывают своих детей в добре и понимании. Если семья занимается своими детьми - у страны будет будущее. А театр - это институт врачевания души. Человек нуждается в морально-нравственных законах. Где их постичь? В литературе, в театре.

Заявки на участие уже принимаются. Главное условие, по словам председателя жюри Ивана Агапова, чтобы было весело, кратко и от души.

Культура Театр Общество Семья и дети

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