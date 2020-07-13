Гарвард подал в суд на правительство США из-за решения по иностранным студентам

Сразу два элитных американских вуза - Гарвард и Массачусетский технологический институт - подготовили иск к правительству США, принявшему решение выслать из страны иностранных студентов, которых со следующего семестра полностью переводят на дистанционное обучение из-за пандемии коронавируса.

Руководство учебных заведений, решивших побороться за своих подопечных, направило в федеральный суд в Бостоне жалобу на постановления иммиграционной службы США. "Эти директивы взялись из ниоткуда, их жестокость может соперничать только с их бессмысленностью", - заявил Лоуренс Бакоу, директор Гарварда, где учатся 5000 иностранцев. По всей стране их более миллиона. По данным федерального резервного банка в Сент-Луисе, три года назад поступления от коммерческого обучения иностранцев в США составили более трех миллиардов долларов.

В Белом доме критику не приняли, предложив студентам судиться с теми вузами, которые не готовы обеспечить им хотя бы очно-заочную форму обучения. Однако даже университеты, подготовившие такую опцию, опасаются, что учащиеся с иностранным гражданством могут в любой момент оказаться под угрозой депортации, если в случае внезапной вспышки короны двери аудиторий все же придется на некоторое время закрыть. Недаром иммиграционная и таможенная полиция (ICE) потребовало от вузов подготовить личное дело на каждого из студентов, чтобы они всегда были под рукой, отмечает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Тем временем более ста немецких студентов, которым грозит аннулирование виз и выдворение из США, написали открытое письмо на имя главы МИД ФРГ Хайко Мааса, посла Германии в Вашингтоне и депутатов комитета бундестага по международным делам с просьбой помочь им в трудной ситуации и "остановить атаку на международный академический обмен".