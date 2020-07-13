Генетики доказали гипотезу Хейердала о древних путешествиях через океан

Исследователи подтвердили предположение Тура Хейердала 73-летней давности, что коренные американцы, древние жители Южной Америки, посещали Полинезийские острова задолго до Христофора Колумба и прибытия европейцев. Образцы генетического материала, полученные у местного населения, свидетельствуют о том, что первая встреча полинезийцев и американцев, вероятно, состоялась между 1150 и 1230 годами. Об этом сообщается в журнале Nature.

Генетические исследования, проведенные учеными под руководством Александра Иоаннидиса из Стэнфордского университета (США) и Андреса Морено-Эстрады из мексиканской Национальной лаборатории геномики биоразнообразия, показывают, что между жителями восточной Полинезии и американскими индейцами был контакт более чем за пять веков до прибытия европейцев.

Впервые, говорится в работе, коренные жители современной Колумбии высадились, вероятно, на южных Маркизских островах (архипелаг вулканического происхождения в Полинезии в центральной части Тихого океана). Также весьма вероятно, что между местными жителями и путешественниками был контакт: некоторые жители Полинезии несут в своем геноме ДНК, унаследованную от людей, живших на территории современной Колумбии около восьми веков назад.

Исследователи изучили геномы 807 человек на 17 островах в современной Полинезии, включая остров Пасхи и Таити, и 15 местных индейских групп, которые живут на западном побережье Южной Америки. В материале ученые искали последовательности, типичные для других популяций.В итоге они обнаружили в полинезийских образцах европейские ДНК-маркеры и следы генов индейцев с территории Мексики и Колумбии. Коренные американцы могли на плотах добраться до островов современной Полинезии, где у них появились дети, рожденные от местных. Не исключено, что и полинезийцы могли отправиться на материк.

Результат анализа подтверждает предположения Тура Хейердала. Еще в 1947 году норвежский археолог, путешественник и исследователь вместе с пятью спутниками пересек Тихий океан на плоту "Кон-Тики" из бальсового дерева. Так он хотел доказать, что древние жители Южной Америки могли преодолеть это расстояние на своих лодках. Несмотря на критику, "Кон-Тики", копия плота южно-американских индейцев, преодолев расстояние в 7000 км, за 101 день прошел по океану от Перу до острова Раройя во Французской Полинезии.

Успех этого безумного, как казалось тогда, предприятия доказал, что Полинезия могла быть заселена выходцами из Южной Америки. Однако искатель приключений был прав частично. По мнению Иоаннидиса и Морено-Эстрады, Хейердал ошибся с пунктом отправления южноамериканцев. Плот "Кон-Тики" отплыл в 1947 году из перуанского порта в направлении Полинезийских островов. Исследование 2020 года обнаружило наибольшее генетическое сходство между коренным населением Колумбии и полинезийскими островитянами.