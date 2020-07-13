Глава Украины испугался объявлять местные выборы

Верховная рада должна была принять постановление о дате проведения местных выборов, но в последний момент президент Зеленский отозвал предложенный законопроект без объявления причин.

Голосование планировалось провести в единый день голосования 25 октября, и помимо депутатов областных, районных, городских и поселковых советов избираться должны мэры крупнейших городов. Кампания, если Зеленский все же рискнет дать ей старт, обещает небывалый, даже по украинским меркам, идеологический накал. Еще не начавшись, она уже вышла за рамки стандартной региональной повестки и проблематики. Пессимисты уже предсказали беспорядки, а то и новый госпереворот ко дню голосования. Все это из-за критической массы принципиальных конфликтов, противоречий и диспропорций, накопившихся в обществе. Исправлять их Зеленский не захотел или оказался не в состоянии.

Главным признаком горячей осени местные эксперты считают назначение Александра Турчинова главой избирательного штаба партии Порошенко "Европейская стратегия". Местные выборы, говорят они, слишком узкий фронт работ для "кровавого пастора" - организатора жертвоприношений на майдане и разжигателя войн. Заметно и то, как сам Порошенко резко ужесточил риторику, вплоть до личных оскорблений Зеленского, и уже собирает вокруг себя людей, имеющих вкус к переворотам. В свою очередь, оформляется и коллективная "партия мира", традиционно раздираемая личными амбициями и противоречиями. Но ее потенциальных участников сближает общее, за некоторыми нюансами, видение будущего, идеология, и общие противники. Речь о партии "Оппозиционная платформа - За Жизнь" (ОПЗЖ), профсоюзных объединениях и партии Анатолия Шария, обещающей стать главной сенсацией политического сезона.

Заметим, что оба полюса украинской политики демонстрируют готовность играть на обострение, в том числе бороться "на улице". На этом фоне Зеленский и "Слуга народа" выглядят проигравшими: главная партия Украины остается виртуальной структурой, техническим проектом без идеологии и даже без региональной структуры. "Слуга народа", год назад взявшая небывало высокую планку на выборах в Раду, не сможет обеспечить себе монобольшинство ни в одном из региональных советов. Нет уверенности у команды Зеленского и в лояльности региональных элит, саботирующих приказы из центра.

Оба полюса украинской политики демонстрируют готовность играть на обострение

В целом эти местные выборы многими воспринимаются как первый тур парламентских, пролог к кажущейся неизбежной перезагрузке Рады, а то и досрочным президентским. Иными словами, речь о генеральном политическом сражении. Осенняя депрессия, пик экономического спада, возможная вторая волна коронавируса, окончание сезона сельхозработ могут создать для Зеленского "идеальный шторм", который тот не переживет. В такой ситуации "подвесить" дату выборов выглядит вынужденным, но единственно верным решением для украинского лидера.