Главная турецкая авиакомпания возобновляет рейсы в Россию

Основная турецкая авиакомпания Turkish Airlines собирается возобновить рейсы в Россию после 1 августа, сообщается на официальном сайте компании.

Авиакомпания рассчитывает совершать рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Ростов-на-Дону, Сочи и Краснодар

В заявлении говорится, что после отсутствия в течение некоторого времени, авиакомпаниям снова возвращаемся в небо и готова предложить гибкие возможности для путешествий. В частности, указано, что с 1 августа перевозчик планирует совершать по 14 рейсов в неделю в Москву, со 2 августа - по пять рейсов в неделю в Санкт-Петербург, с 3 августа - по три рейса в неделю в Казань и по четыре рейса - в Ростов-на-Дону, с 5 августа - по три рейса в неделю в Сочи и Краснодар.

Кроме того, в авиакомпании заявили планируемом начале полетов с 1 августа в некоторые другие страны, в частности, в ОАЭ, Саудовскую Аравию, Индию, ЮАР.