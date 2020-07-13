Новости

Экипаж катера рассказал, как нашли тело убитой Соколовым аспирантки 18:21
Украинский ЗАЗ опроверг новость о производстве Lada 18:20
Актер из "Дикой Розы" Раймундо Капетильо умер от коронавируса 17:49
В Вологодской области отменили самоизоляцию для приезжих и КПП 17:47
В тульском музее из-за пандемии заработал робот-экскурсовод 17:41
Британские правозащитники призвали вернуть детей в школы 17:40
Спектакль "Грифон" в Херсонесе бесплатно покажут медикам 17:40
Кот-талисман Крымского моста нашел новое место работы 17:39
Выплаты "чернобыльцам" будут приходить автоматически 17:34
В Петербурге вновь открылась "социальная гостиница" для подростков 17:29
Пять человек пострадали в массовом ДТП на МКАД 17:27
УАЗ запатентовал бампер для "Русского Прадо" 17:18
Главная турецкая авиакомпания возобновляет рейсы в Россию 17:17
Воробьев: Все пострадавшие от стихии жители Рузы получат компенсации 17:03
Скончался знаменитый востоковед Евгений Челышев 17:00
Умер легендарный барабанщик Джо Поркаро 16:57
Кинотеатры могут открыться с 13 июля, получив разрешение глав регионов 16:56
Спрос на ипотеку в июне оказался на треть выше прошлогоднего 16:55
В Твери из центра временного содержания по простыням сбежали 19 мигрантов 16:50
Президенты РФ и Алжира обсудили нефтяной рынок, пандемию и Ливию 16:47
Росгидромет предупредил о подтоплениях в Москве и Подмосковье 16:45
Миллионеры призвали поднять им налоги из-за коронавируса 16:40
Мишустин обсудит в Москве с новым премьером Беларуси вопросы интеграции 16:31
На Майорке ввели обязательный масочный режим 16:27
Сафронову предъявили обвинение в госизмене 16:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как превратить садоводческие товарищества в полноценные поселки
Как превратить садоводческие товарищества в полноценные поселки
Какие изменения ждут спорт в России после победы над пандемией
Какие изменения ждут спорт в России после победы над пандемией
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
13.07.2020 17:17
Рубрика: Экономика

Главная турецкая авиакомпания возобновляет рейсы в Россию

Текст: Евгений Гайва

Основная турецкая авиакомпания Turkish Airlines собирается возобновить рейсы в Россию после 1 августа, сообщается на официальном сайте компании.

Росавиация сообщила о замедлении снижения пассажиропотока в июне

Авиакомпания рассчитывает совершать рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Ростов-на-Дону, Сочи и Краснодар

В заявлении говорится, что после отсутствия в течение некоторого времени, авиакомпаниям снова возвращаемся в небо и готова предложить гибкие возможности для путешествий. В частности, указано, что с 1 августа перевозчик планирует совершать по 14 рейсов в неделю в Москву, со 2 августа - по пять рейсов в неделю в Санкт-Петербург, с 3 августа - по три рейса в неделю в Казань и по четыре рейса - в Ростов-на-Дону, с 5 августа - по три рейса в неделю в Сочи и Краснодар.

Кроме того, в авиакомпании заявили планируемом начале полетов с 1 августа в некоторые другие страны, в частности, в ОАЭ, Саудовскую Аравию, Индию, ЮАР.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Экономика Туризм Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Путин: Есть исторический шанс кардинально решить жилищный вопрос
Лавров призвал Армению и Азербайджан к немедленному прекращению огня
В России предложили компенсировать затраты граждан на удаленную работу
За сутки в России подтверждено 6537 случаев COVID-19 в 84 регионах
Кинотеатры могут открыться с 13 июля, получив разрешение глав регионов
Работодателям запретят отслеживать место работы удаленных сотрудников
Названы регионы с самими дешевыми новостройками