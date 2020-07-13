ГодЛитературы.РФ объявил конкурс рассказа "Лето Любви… по Фаренгейту"

Новости

Президенты РФ и Алжира обсудили нефтяной рынок, пандемию и Ливию 16:47
Росгидромет предупредил о подтоплениях в Москве и Подмосковье 16:45
Миллионеры призвали поднять им налоги из-за коронавируса 16:40
Мишустин обсудит в Москве с новым премьером Беларуси вопросы интеграции 16:31
На Майорке ввели обязательный масочный режим 16:27
Сафронову предъявили обвинение в госизмене 16:24
Минприроды: Для ликвидации разлива топлива на Таймыре приняты все меры 16:19
Велосипедную полосу проведут по всей длине Садового кольца 16:18
Путин пожелал выздоровления заболевшему коронаврусом президенту Бразилии 16:17
В Вологодской области спасатели помогли потерявшимся грибникам 16:16
Путин обсудил двусторонние отношения с президентом Таджикистана 16:15
Генетики доказали гипотезу Хейердала о древних путешествиях через океан 16:12
На Дону двухлетний ребенок получил смертельные ожоги в автомобиле 16:08
Рособрнадзор: ЕГЭ по физике и истории прошел без сбоев 16:04
Фестиваль семейных любительских театров пройдет в октябре 16:04
В Самарской области загорелся склад с ПВХ-продукцией 16:04
В Одинцово самодельная ракета пробила крышу дома 15:55
Песков: Сроки визита Путина в Белград предстоит определить 15:48
В Ленинградской области ликвидирована наркоплантация на дому 15:48
В Подмосковье мужчина избил соседку из-за мусора 15:44
Жители Нью-Йорка массово переезжают в пригороды 15:43
Марадона намерен подать в суд на режиссера "Молодого папы" 15:36
В Петергофе посетители отломали пальцы у статуи Венеры 15:34
Скрытую древнюю церковь и святой источник раскопали в Стамбуле 15:29
Венесуэла получила более 800 тысяч упаковок инсулина из России 15:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как превратить садоводческие товарищества в полноценные поселки
Как превратить садоводческие товарищества в полноценные поселки
Какие изменения ждут спорт в России после победы над пандемией
Какие изменения ждут спорт в России после победы над пандемией
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
13.07.2020 15:52
Рубрика: Культура

ГодЛитературы.РФ объявил конкурс рассказа "Лето Любви… по Фаренгейту"

Текст: Наталья Лебедева
Каждое лето портал ГодЛитературы.РФ, не изменяя добрым традициям, объявляет новый конкурс читательского рассказа. Мы уже писали о любви, вдохновленные "Дамой с собачкой" и сочиняли детские веселые рассказы, щекотали нервы хоррорами в духе "Страшной комнаты" Паустовского и совершали литературные путешествия. Тему этого года "Лето Любви… по Фаренгейту" подсказала сама жизнь, превратившая обыденную реальность в лихо закрученный фантастический сюжет, которому позавидовали бы даже юбиляры этого года Рей Бредбери и Айзек Азимов. Так что включайте фантазию и сочиняйте рассказы об отношениях людей в эпоху Зума и ковида.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Законы роботехники" Азимова и "451 °F" Брэдбери казались при появлении чистой фантастикой, но уже при жизни создателей воплотились в жизнь. Доживший до 2012 года Брэдбери застлал и цветные панорамы Марса, и всемирную информационную сеть, и то, как странно сбываются его мрачные предупреждения об отмирании книг и стенах-телеэкранах, заменяющих реальность. Если вдруг станет не по себе от сбывающихся пророчеств фантастов, вспомните, что фантастика - это не только сейсмограф, фиксирующий колебания, но и навигатор, прокладывающий маршруты. А куда уведет стрелка навигатора, зависит от нас с вами.

Человек и его чувства - вот главная движущая сила, способная превратить жизнь в фантастическое приключение, а любое даже самое фантастическое изобретение сделать явью. И наше фантастическое и постпандемическое лето - лучшее время, чтобы помечтать и поразмышлять о том, что нас ждет впереди.

Оценивать полет читательской фантазии будет профессиональное жюри: писатель и критик Роман Арбитман, создательница книжного шоу "Кот Бродского" Ольга Аристова, писатель и обозревать "Российской газеты" Павел Басинкий, шеф-редактор сайта ГодЛитературы.РФ Михаил Визель, писатели Олег Дивов и Вадим Панов.

Победитель конкурса получит путевку на недельный отдых на двоих на одном из курортов Черноморского побережья Кавказа в осеннее-зимний сезона 2020-2021 года.

Фото: ShinePhantom/wikipedia.org
ГодЛитературы.РФ публикует письма Пушкина, написанные им на карантине

Напоминаем, что на конкурс принимаются только оригинальные рассказы, написанные на русском языке, объемом до 10 тысяч знаков с пробелами. Рассказы следует присылать на электронный адрес konkurs@godlitertarury.ru с 6 июля по 15 августа.

Первые рассказы участников уже опубликованы на портале ГодЛитературы.РФ. Авторы исследуют новый мир, неожиданно сдувшийся до размеров квартиры, учатся чувствовать друг друга сквозь маленький экранчик смартфона, пытаются услышать едва заметную мысль блохи и вспоминают, какого это вновь почувствовать теплоту человеческого тела, не скрытого маской и спецзащитой.

А в какие причудливые миры способна увести ваша фантазия?

Культура Литература

Главное сегодня

Путин и Эрдоган обсудили Сирию, Ливию и резонанс вокруг Святой Софии
Лавров призвал Армению и Азербайджан к немедленному прекращению огня
В России предложили компенсировать затраты граждан на удаленную работу
За сутки в России подтверждено 6537 случаев COVID-19 в 84 регионах
Эксперты ЦБ рассказали о новом способе мошенничества через рекламу
Пять фильмов, которые мы запомнили благодаря музыке Эннио Морриконе
Музыкальный фестиваль "Новая волна" в этом году не состоится