ГодЛитературы.РФ объявил конкурс рассказа "Лето Любви… по Фаренгейту"

"Законы роботехники" Азимова и "451 °F" Брэдбери казались при появлении чистой фантастикой, но уже при жизни создателей воплотились в жизнь. Доживший до 2012 года Брэдбери застлал и цветные панорамы Марса, и всемирную информационную сеть, и то, как странно сбываются его мрачные предупреждения об отмирании книг и стенах-телеэкранах, заменяющих реальность. Если вдруг станет не по себе от сбывающихся пророчеств фантастов, вспомните, что фантастика - это не только сейсмограф, фиксирующий колебания, но и навигатор, прокладывающий маршруты. А куда уведет стрелка навигатора, зависит от нас с вами.

Человек и его чувства - вот главная движущая сила, способная превратить жизнь в фантастическое приключение, а любое даже самое фантастическое изобретение сделать явью. И наше фантастическое и постпандемическое лето - лучшее время, чтобы помечтать и поразмышлять о том, что нас ждет впереди.

Оценивать полет читательской фантазии будет профессиональное жюри: писатель и критик Роман Арбитман, создательница книжного шоу "Кот Бродского" Ольга Аристова, писатель и обозревать "Российской газеты" Павел Басинкий, шеф-редактор сайта ГодЛитературы.РФ Михаил Визель, писатели Олег Дивов и Вадим Панов.

Победитель конкурса получит путевку на недельный отдых на двоих на одном из курортов Черноморского побережья Кавказа в осеннее-зимний сезона 2020-2021 года.

Напоминаем, что на конкурс принимаются только оригинальные рассказы, написанные на русском языке, объемом до 10 тысяч знаков с пробелами. Рассказы следует присылать на электронный адрес konkurs@godlitertarury.ru с 6 июля по 15 августа.

Первые рассказы участников уже опубликованы на портале ГодЛитературы.РФ. Авторы исследуют новый мир, неожиданно сдувшийся до размеров квартиры, учатся чувствовать друг друга сквозь маленький экранчик смартфона, пытаются услышать едва заметную мысль блохи и вспоминают, какого это вновь почувствовать теплоту человеческого тела, не скрытого маской и спецзащитой.

А в какие причудливые миры способна увести ваша фантазия?