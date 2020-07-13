Иммунолог назвал три варианта, как можно не заболеть COVID-19

Существуют три возможных варианта не заболеть коронавирусом: все они связаны с иммунитетом конкретного человека. Об этом рассказал иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

Во-первых, это быстрый и сильный врожденный иммунитет. В этом случае организм притормозит инфекцию на уровне верхних дыхательных путей и не даст ей распространиться. Правда, в этом случае не будет ни симптомов, ни иммунитета к конкретному вирусу, пишет kp.ru.

Второй вариант - это когда человек все-таки заразился. Но иммунный ответ организма сформировался раньше, когда человек переболел сезонным коронавирусом, а не COVID-19. В организме остались сильные антитела или иммунные Т-клетки памяти, которые помогают победить схожую болезнь. Этого достаточно, чтобы человек поборол новую инфекцию быстрее и проще.

Третья причина - это сильный, не склонный к тромбозам организм. В этом случае иммунный ответ возникает как обычно. Но болезнь может пройти незаметно или с минимальными симптомами. После нее формируется специфический иммунитет к COVID-19.

Николай Крючков пояснил, что речь идет о гипотезах. Пока специалисты не знают, существует ли генотип, при котором человек не заразится коронавирусом вообще. В теории такое возможно.