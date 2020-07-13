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13.07.2020 13:59
Рубрика: Общество

Исследование: вакцина от COVID-19 вряд ли даст ожидаемый результат

Текст: Наталья Панасенко

Новое исследование немецких ученых ослабляет надежду тех, кто рассчитывает на длительный иммунитет после перенесенного коронавируса. Результаты говорят о том, что со временем количество антител к коронавирусу, выработанных в крови пациентов, существенно снижается, пишет die Welt. Следовательно, возможно повторное заражение.

Анализы крови пациентов с COVID-19, которые первыми проходили лечение в январе в мюнхенской клинике Швабинг (Германия), показали значительное снижение количества антител к коронавирусу. Это может говорить о том, что вакцина от коронавируса вряд ли гарантирует защиту от повторного заражения.

Фото: iStock
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"Специальный тест, проведенный в лаборатории с повышенными условиями безопасности, показал снижение количества так называемых нейтрализующих антител у четырех из девяти пациентов, - сказал Клеменс Вендтнер, главный врач отделения инфекционных заболеваний мюнхенской клиники Швабинг. - Как это повлияет на долгосрочный иммунитет и стратегии вакцинации, пока остается вопросом и предметом спекуляций. Но за этим необходимо внимательно следить - ситуация должна подвергаться критическому мониторингу".

По словам Клеменса Вендтнера, результаты исследования свидетельствуют о возможности повторного заражения после перенесенной болезни.

Долгосрочную защиту организма от инфекций обеспечивает не только иммунитет, приобретаемый при помощи так называемых B-лимфоцитов (играют важную роль в обеспечении иммунитета, наличие которого измеряется с помощью антител), но и иммунитет, который приобретается при помощи Т-лимфоцитов. Если пациенты теряют антитела, говорит Вендтнер, Т-лимфоциты могут защитить организм: они способны поражать инфицированные вирусом клетки при условии, что организм уже встречался с ними.

Выводы мюнхенских ученых соответствуют результатам аналогичных исследований. Так, китайские ученые ранее сообщали в журнале Nature Medicine, что количество антител к коронавирусу в крови пациентов резко уменьшилось через два месяца, особенно у тех из них, кто перенес заболевание бессимптомно.

Количество антител также значительно снизились как у больных с тяжелым течением болезни, так и у пациентов, переболевших коронавирусом со слабыми симптомами.

Общество Наука Пандемия коронавируса COVID-19

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