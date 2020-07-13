История России от А до Я с Николаем Борисовым

В 2020 году телеканал "История" покажет цикл видеолекций "История России от А до Я" с участием доктора исторических наук, профессора, заведующего кафедрой истории России до начала XIX века исторического факультета Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова Николая Сергеевича Борисова.

Читателям "Родины" предлагается его лекция, посвященная влиянию географических и природных факторов на становление и развитие русской цивилизации, ее экономики и культуры.

"Русская цивилизация. География"

Для русской цивилизации география - прежде всего вызов. И вся наша история - это преодоление нашей географии.

География исторической России, ее средней полосы - земли, которые не отличаются плодородием. Просто выжить здесь уже непросто. Урожайность низкая, составляющая сам-3. Это значит - мешок зерна посеял, три мешка собрал. С этих трех мешков ты должен один оставить на семена на следующий год, со второго - заплатить подати помещику или государю, а третий оставить на пропитание себе и своей семье до следующего урожая.

Урожайность сам-3 - это черта бедности.

К тому же центральная часть России небогата природными ресурсами. Нам приходилось постоянно об этом заботиться, постоянно искать - где добыть серебро и золото. Это продолжалось вплоть до того времени, когда русские начали искать золото в Сибири. Железа своего почти нет, поэтому нет железной руды. Не было медной руды и свинца. И даже соль порой приходилось покупать.

Добавьте к этому геополитические проблемы. У Центральной России нет выхода к морям. А ведь море - это дорога прогресса, новые идеи, новые люди. Борьба за выход к Черному и Балтийскому морям продолжалась несколько веков. Начал ее великий киевский князь Ярослав Мудрый, который в 1030 году совершил поход на территорию современной Ливонии (Эстонии) и основал прибалтийский город Юрьев (Тарту). Его дело продолжилось при великом князе Иване Третьем, который основал Ивангород. Этот город-порт по замыслу великого государя должен был стать окном в Европу. Но прибалтийская общность поднялась против: никто не хотел появления новой сильной страны на Балтийском море. Только с третьей попытки, со времен Петра Великого, мы решили эту проблему. Произошло это в результате Северной войны, которая продолжалась с 1700 по 1721 год. Это великая война стала для России судьбоносной. По заключенному Ништадтскому миру России была передана огромная часть побережья от Выборга на севере до Риги на юге. Это практически вся современная Эстония и северная часть нынешней Латвии. На этой территории было 8 портов, и все они отходили к России.

Это была великая удача. Это было решение северного вопроса.

Однако оставался южный вопрос. Оставалась проблема, которую пришлось решать уже Екатерине Великой. Ей предстояло добиться свободного выхода для России в Черное море, через проливы - в Средиземное и в полной мере сделать нашу страну европейской державой. Только в результате тяжелейшей войны с Турцией, которую вела Россия во второй половине XVIII века, этот выход был найден. По условиям Кючук-Кайнарджийского мира 1774 года Россия получила право иметь флот, строить крепости на Черном море.

География наложила отпечаток и на наш национальный характер. Об этом хорошо писал Василий Осипович Ключевский в своем "Курсе лекций": русский человек сформировался под влиянием тяжелых природных условий. Долгая холодная зима, короткое капризное лето. Он мог хорошо поработать, а осенью не получить ничего. Потому что жил в зоне рискованного земледелия, где никогда не знаешь, каким будет результат. По мнению Ключевского, именно от этого исходит знаменитое русское "авось", когда крестьянину больше надеяться не на что.

И, конечно, существует прямая связь географии с нашей идеологией. Огромная страна должна иметь свою национальную идею. Наша идея обусловлена тем, что Россия - это по сути остров. Достаточно взглянуть на карту мира, чтобы оценить слова императора Александра III: у России нет друзей. Вокруг нее - Северный Ледовитый океан и огромный Тихий с маленькой и совершенно чуждой нам Японией. На юге - Китай, где тоже чужие для нас люди. А с Запада - постоянная угроза, многочисленные попытки захватить Россию.

Такая ситуация порождает у русского человека сознание, которое я бы определил как чувство исторического одиночества. Оно и заставляло ставить вопрос: если мы одиноки, то должна же быть у нас какая-то историческая миссия? Зачем-то же Господь Бог создал Россию - такую великую и такую непонятную? И первое, что придумали наши предки - теорию "Москва - третий Рим": мы носители самого чистого христианства. Во времена Петра Великого эта концепция себя изживет, возникнет идея империи - многонационального государства с сильной центральной властью. Империя - это мир и порядок. И когда Петр провозгласил себя императором, то он именно это имел в виду.

Мало что изменилось по сути и после того, как империя рухнула. Советская власть тоже искала абсолютную идею под лозунгом "Да здравствует Советский Союз - первое в мире социалистическое государство!" Тоже новый, тоже беспрецедентный вызов. Меняются эпохи, меняется по содержанию наша национальная идея, но ее форма остается неизменной. Мы должны дать миру какое-то великое полезное дело. Потому и тема "география России" во все времена остается ключевой для понимания русской цивилизации.