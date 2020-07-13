Южная Африка вновь запретила продажу алкоголя

В Южной Африке введен запрет на продажу алкоголя спустя всего шесть недель после того, как покупка спиртного снова стала законной. "Поскольку мы движемся к пику инфекций, очень важно, чтобы мы не обременяли наши клиники и больницы травмами, связанными со спиртными напитками", - сказал в телевизионном обращении президент Южной Африки Сирил Рамафоса, которого цитирует Guardian.

По его словам, нынешний "штормовой коронавирус" оказался "гораздо более жестким и разрушительным, чем любой из известных ранее". Власти Южной Африки также восстановили комендантский час в ночное время, чтобы уменьшить количество дорожно-транспортных происшествий и обязали всех жителей носить защитные маски в общественных местах. Общенациональный комендантский час обязывает людей не выходить из дома с 21:00 до 04:00 часов утра с понедельника.

По словам Рамафосы, в Южной Африке зарегистрировано 4079 смертей от COVID-19, 25 процентов из которых произошли на прошлой неделе. "Несмотря на то, что ожидается приток инфекций, сила и скорость, с которой он прогрессировал, вполне понятно, вызвали большую озабоченность", - сказал Рамафоса, добавив, что с тех пор, как в июне была вновь введена продажа алкоголя, в больницах произошел всплеск госпитализации пациентов в травматологических и неотложных отделениях.

Южная Африка ввела одни из самых строгих ограничительных мер в мире в апреле и мае, включая закрытие практически всех шахт, фабрик и предприятий, а также запрет на продажу спиртных напитков и сигарет. Эти меры замедлили распространение коронавируса, но экономика Южной Африки, уже переживающая спад, резко сократилась, уровень безработицы в стране превысил 30 процентов.

Тем временем высокопоставленные чиновники сферы здравоохранения ЮАР предупреждают о надвигающейся нехватке больничных коек и аппаратов искусственной вентиляции легких. Эксперты заявляют, что страна достигнет пика пандемии COVID-19 в период с конца июля по сентябрь. Стремительное увеличение числа зарегистрированных случаев заболевания в Южной Африке сделало ее одной из мировых горячих точек по распространению COVID-19. Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, ЮАР считается девятой страной, наиболее пострадавшей от этой болезни.

На Южную Африку приходится 40 процентов всех подтвержденных заболеваний в Африке - 276 тысяч 242 случая. В последние дни число новых коронавирусных инфекций в ЮАР превысило 12 тысяч в день, что делает ее четвертой по количеству новых случаев заболевания в мире после Соединенных Штатов, Бразилии и Индии.