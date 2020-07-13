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13.07.2020 22:13
Рубрика: Экономика

Кабмин сможет устанавливать отсрочку на введение маркировки лекарств

Текст: Светлана Ментюкова
Президент Владимир Путин подписал закон, которым устанавливается право правительства давать отсрочку на введение обязательной маркировки для ряда лекарств на срок до 6 месяцев. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам обеспечения граждан лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания", в частности, наделяет кабмин правом устанавливать отсрочку на введение обязательной маркировки для некоторых лекарств от 3 до 6 месяцев.

Фото: iStock
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Правительство наделяется правом установить особенности ввода в гражданский оборот лекарственных препаратов, произведенных в период с 1 июля 2020 года по 1 октября 2020 года (за исключением лекарственных препаратов, предназначенных для лечения 7 высокозатратных нозологий), и которые могут быть ввезены в Россию до конца 2020 года без нанесения средств идентификации.

Как сообщалось ранее, с 1 июля 2020 года в России должен быть запрещен оборот лекарств без цифровых кодов и регистрации в системе "Честных знак".

Документ также предусматривает создание федерального регистра граждан, имеющих право на обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания за счет средств федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ.

Помимо информации по количеству застрахованных и категории заболеваний в федеральный регистр должна будет вноситься актуальная, фактическая информация по обеспеченности каждого льготника лекарствами. Вести регистр в соответствии с законом будет Министерство здравоохранения. Региональные сегменты федерального регистра должны заполнять и контролировать органы государственной власти регионов.

Фото: Алексанадр Корольков/РГ
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Основу федерального регистра будут составлять сведения из социальных регистров и единой государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИСС).

Устанавливается также периодичность пересмотра перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов - не реже одного раза в год.

Также законом гармонизуется национальное законодательство с правом Евразийского экономического союза в части регистрации и обращения на территории РФ медицинских изделий. Регистрации не будут подлежать медицинские изделия, регистрация которых не предусмотрена в рамках Евразийского экономического союза.

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