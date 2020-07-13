Как цифровизация меняет мусорную отрасль

Умные города будущего невозможны без активного внедрения технологий в сфере бытовых отходов. В России ежегодно образуется 60 млн тонн твердых бытовых отходов, при этом 40-60% из них - ценное сырье, пригодное для дальнейшей переработки. К сожалению, перерабатывается пока лишь 6-7% мусора, но эту долю можно увеличить с помощью новых технологий.

Современные технологии помогают людям сделать планету чище. Фото: Марина Волосевич

К 2024 году доля отходов, направленных на утилизацию, должна достичь 36%. Этой цифры вполне реально добиться с помощью систем автоматической сортировки и распознавания отходов. В мире уже широко используются умные контейнеры, мусоросборники и мусоровозы. Так, в Нью-Йорке мусорные баки оснащены встроенным прессом, для их питания используется солнечная энергия. А специальные датчики передают коммунальным службам информацию о том, что контейнер полностью заполнен и его необходимо забрать. Согласно данным компании Compology, такие системы позволили сократить расходы на сбор мусора до 40%. Аналогичные системы используются в Германии, где на утилизацию направляется до 40% отходов. В Берлине установлены умные контейнеры со специальными датчиками, которые следят за их загрузкой.

Если контейнер заполняется на две трети, загорается желтый свет, а как только контейнер заполняется на 90%, он включает "красный" сигнал и отсылает уведомление в диспетчерскую. По требованию полиции такие контейнеры могут быть заблокированы в период проведения массовых мероприятий.

В России тоже используются такие технологии, правда, не так массово, как хотелось бы. Так, резидент особой экономической зоны "Технополис "Москва" - компания "Микрон" создала беспроводное оптическое устройство ММК-01 для контроля наполненности мусорных контейнеров. Устройство позволяет удаленно отслеживать уровень отходов в баках и оптимизировать логистику вывоза мусора. Система работает благодаря интернету вещей (Internet of Things, IoT). При заполнении баков более чем на две трети данные отправляются контролирующему лицу и региональному оператору, отвечающему за вывоз отходов. Это экономит время работы мусоровозов, затраты на топливо и контролирует факт вывоза мусора. Устройство состоит из оптического датчика контроля уровня отходов, модуля передачи данных и микроконтроллера криптозащиты. Информация о процентной наполненности контейнера передается в систему мониторинга через настраиваемые интервалы времени. Система рассчитывает примерные сроки наполнения мусорных баков, определяет оптимальное число и расположение контейнеров. Корпус микроконтроллера выполнен из ударопрочного пластика для работы в экстремальных условиях окружающей среды. Заряд батареи обеспечивает работу устройства в течение трех лет.

Умные мусорные контейнеры в России также разрабатывает компания "РТ-Инвест". Они оснащены специальными датчиками, которые контролируют уровень наполнения. А мусоровозы используют сенсоры контроля навесного оборудования.

Компания "ЭкоЛайн", которая занимается утилизацией отходов в Москве и Подмосковье, использует транспорт, оснащенный системой ГЛОНАСС и подключена к городской системе АСУ ОДС (автоматизация процессов деятельности ДЖКХ, иных органов исполнительной власти города Москвы и подведомственных им организаций, связанной с содержанием, благоустройством и ремонтом объектов комплекса городского хозяйства). "Это позволяет отслеживать маршрут и график перевозок не только самими компаниями, но и контролирующими ведомствами в режиме онлайн. Кроме того, водители мусоровозов на каждой контейнерной площадке выполняют фотофиксацию вывоза в программе "АИС Отходы", эта информация сразу поступает логистам", - говорит Елена Вишнякова, заместитель генерального директора "ЭкоЛайн".

По словам Вишняковой, при необходимости регоператоры по обращению с отходами могут оперативно предоставить фото с каждого адреса на территории обслуживания. "Например, в мобильное приложение пришло сообщение от жителя, который был уверен, что сетчатый контейнер для вторсырья забыли вывезти. Подняли фотофиксацию - вывоз был рано утром. Просто его слишком быстро заполнили заново, что, кстати, в период самоизоляции было неудивительно - поток отходов в жилом секторе вырос на 15%", - добавляет она.

Кроме того, технологии Интернета вещей планируется внедрить на мусорных полигонах. Их оснастят специально разработанными сенсорами и датчиками контроля выбросов свалочного газа и фильтрата. Таким образом, надзорные ведомства и региператоры смогут оперативно реагировать на внештатные ситуации.

В сфере ТКО активно применяются технологии дополненной реальности. Они используются для того, чтобы специалисты могли посмотреть, как работает та или иная технология по переработке отходов. По словам генерального директора "Хусманн Рус" Леонида Тимошенко, это дает четкое представление о технологии переработки отходов. На основании этого задаются четкие параметры и точная производительность каждой технологической единицы. Это дает возможность максимально эффективно извлекать из отходов максимальное количество вторсырья.

Также по всему миру активно создаются стартапы, которые помогают распределять мусор с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Например, компания Alphabet с помощью внедрения ИИ для разделения мусора, за несколько месяцев сократила объем офисного мусора с 20 до 5%. В России тоже есть стартапы, которые двигаются в эту сферу, например NeuroCycle или Sborbox, отмечает Денис Хоружий, технический директор iD EAST.