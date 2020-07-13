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13.07.2020 19:58
Рубрика: Власть

Защита от санкций и вируса

В Совете безопасности России заявили, что наша страна лучше других подготовилась к экономическому шоку после пандемии
Текст: Иван Егоров
Российская газета - Федеральный выпуск № 152(8206)
Как пандемия коронавируса отразилась на экономической безопасности России и почему наша страна вышла из нее с меньшими потерями, чем даже более развитые в экономическом плане страны. Об этом в интервью информагентствам и "Российской газете" рассказал помощник секретаря Совета безопасности России Александр Абелин.

Александр Павлович, как по вашему мнению, пандемия повлияла на экономическую безопасность страны?

Александр Абелин: Коронавирусная инфекция, с которой мы столкнулись, уникальна, поскольку драматически затронула все сферы нашей жизни, притом что высокоэффективных адресных способов борьбы с ней у человечества не оказалось.

Фото: Василий Семенов/ТАСС
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Следует отметить, что Россия была лучше подготовлена к возникшему шоку по сравнению с подавляющим числом стран, в том числе относящихся к экономически развитым. Низкий уровень внешнего государственного и частного долга, накопленные финансовые ресурсы Фонда национального благосостояния позволяют существенно сгладить негативное влияние текущей глобальной экономической ситуации, в том числе в части сохранения достаточного уровня устойчивости национальной валюты. При этом оперативно заключенное в рамках ОПЕК+ соглашение о сокращении добычи нефти оказало позитивное влияние на котировки мировых цен на нефть. Уже сейчас нефтяные цены приблизились к прогнозному уровню, обеспечивающему бездефицитное исполнение запланированного бюджета страны.

Все это позволило оказать необходимую поддержку наиболее пострадавшим секторам экономики, в первую очередь системообразующим предприятиям, малого и среднего бизнеса, а также доходам населения, включая финансовую помощь семьям, имеющим детей.

Но ведь опасность еще далеко не миновала, к тому же есть прогнозы второй волны?

Александр Абелин: Совершенно верно. Поэтому для дальнейшей минимизации негативного ее влияния в посткарантинный период на заседании межведомственной комиссии СБ РФ по безопасности в экономической и социальной сфере были выработаны рекомендации правительству и банку России по реализации целого ряда мер, что позволит снизить угрозы экономической безопасности, связанные с глобальным экономическим кризисом в условиях продолжающегося санкционного давления США и их союзников в отношении нашей страны.

То есть пандемия пандемией, а санкции нам все равно никто отменять не собирается?

Александр Абелин: Неустойчивость и неопределенность перспектив развития глобальной экономики, которая наблюдалась в последние годы, значительно усилилась. Согласно прогнозам крупнейших международных финансово-экономических организаций по итогам текущего года глобальный ВВП может сократиться на 4,5-5,5 процента по сравнению с 2019 годом.

Для преодоления социально-экономических последствий пандемии коронавируса даже ведущим экономикам мира потребуется довольно длительное время.

Падение нефтяных цен — это самый значимый по своему эффекту шок для энергетики и экономики страны в силу зависимости от экспорта углеводородов 

Значительные угрозы экономической безопасности России формируются в связи с высоким риском расширения санкционного давления как непосредственно на российские компании, так и на их зарубежных партнеров, в первую очередь в нефтегазовой отрасли, машиностроении и информационно-телекоммуникационной сфере.

Несмотря на то что банковская система сейчас находится в более консолидированном состоянии, чем в 2008-2009 и в 2014-2015 годах, а российская финансовая система в целом является более управляемой, нарастание объема просроченной задолженности по займам и кредитам может лишить банковский сектор значительной части доходов, снизить его прибыльность.

Но в то же время в условиях самоизоляции произошел буквально взрыв всевозможных удаленных информационных технологий. Значит ли это, что кардинальные изменения ждут не только всю экономику, но и нашу жизнь?

Александр Абелин: Действительно, введение в ряде стран мер, направленных на противодействие распространению нового коронавируса, сформировало условия для значительного ускорения развития цифровых технологий и цифровой экономики, которые становятся определяющими факторами высокой конкурентоспособности в современном мире.

Фото: iStock
Совбез: Падение нефтяных цен - самый значимый шок для экономики страны

Пандемия COVID-19 четко обозначила и новые требования к функционированию секторов, непосредственно определяющих условия жизни человека, - образование и здравоохранение, условия труда и отдыха, система мотивации. В современном мире требуется очень быстрое осмысление сдвигов во всех этих сферах. Ведь именно человеческий потенциал является в XXI веке ключевым фактором и эффективного социально-экономического развития, и обеспечения национальной безопасности.

Вы упомянули об энергетической безопасности страны, насколько серьезны угрозы в связи с резким сокращением потребления в мире нефти и газа?

Александр Абелин: Распространение пандемии вызвало нестабильность мировых энергетических рынков. Произошло существенное снижение потребности мировой экономики в энергоресурсах, что оказало значительное давление на рыночные цены на энергоресурсы, и прежде всего на нефть.

Падение нефтяных цен - это самый значимый по своему эффекту шок для отечественной энергетики и экономики страны в силу зависимости от экспорта углеводородов. Данная проблема носит глобальный характер, и для ее решения необходимы совместные усилия с зарубежными партнерами. В том числе такие, как недавнее соглашение ОПЕК + о сокращении добычи нефти, которое оказало позитивное влияние на котировки цен на мировых рынках нефти.

Главная же задача - обеспечить долгосрочную устойчивость российского ТЭКа по всему жизненному циклу: от добычи ресурсов до их транспортировки и глубокой переработки, включая работу организаций малого и среднего бизнеса, которые оказывают отрасли сервисные услуги, обеспечивают технологический процесс.

5,5 процента. Именно на такую величину согласно прогнозу может сократиться глобальный ВВП в этом году по сравнению с 2019 годом

От ритмичной, стабильной работы ТЭК зависит деятельность самых разных секторов экономики. Поэтому нужно сохранить надежность этих кооперационных, производственных связей и ни в коем случае не допустить дефицита топлива на внутреннем рынке, ограничения энергоснабжения предприятий, населенных пунктов. И конечно, необходимо продолжить крупные инфраструктурные проекты в энергетике, значимые для российских регионов и предприятий реального сектора.

При этом в условиях санкций со стороны США и их союзников в отношении отечественной энергетики нужно делать акцент на внедрении отечественных передовых технологий, и прежде всего цифровых технологий. Безусловно, отечественный ТЭК всегда умел отвечать на вызовы и угрозы, и поэтому он должен достойно пройти сегодняшний непростой период.

Власть Безопасность Спецслужбы Президент Совет Безопасности

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