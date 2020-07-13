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13.07.2020 13:06
Рубрика: Общество

Какие профессии выбирают выпускники-2020

Текст: Ксения Колесникова
Более 80% выпускников 11-х классов в этом году собираются продолжить обучение в вузах. 17% ребят выбрали естественные науки (химия, биология, физика и т.д.). И столько же - экономику и менеджмент. Учиться инженерному делу и техническим наукам планируют 16%. Будущими педагогами и специалистами в области образования хотят стать 15%.
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Такие данные получили специалисты НИУ ВШЭ, опросив 3000 выпускников российских школ.

Что еще интересного показало исследование? К примеру, в феврале этого года, до пандемии, в вуз на дневное отделение бакалавриата или специалитета собиралось поступать 87% учащихся одиннадцатых классов. В июне число тех, кто планирует получать высшее образование, упало до 83%. При этом доля выпускников, которые будут поступать в колледж или техникум, наоборот, увеличилась.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
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13% ребят планируют изучать социальные науки (социология, психология и т.д.), гуманитарные науки (философия, филология и т.д.) - тоже в приоритете у 13%. А компьютерные и медицинские науки заинтересовали по 12% опрошенных выпускников. В вузах сферы искусства и культуры планируют учиться 9%. 7% - отметили оборону и безопасность государства, военные науки. Аграриями хотят стать примерно 3%.

Желания выпускников не вполне совпадают с теми направлениями подготовки, которые считает важным государство, отмечают авторы исследования. Например, на 2020/2021 учебный год за счет федерального бюджета будет выделено более 250 тысяч мест в очном бакалавриате, из них только на машиностроение, технику и технологию строительства, электро- и теплоэнергетику - приходится около 15%. А, к примеру, на компьютерные и информационные науки только 1,4%. При спросе со стороны выпускников - в 12%.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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- В целом коронавирусный кризис незначительно повлиял на планы выпускников школ, - говорит директор по внутренним исследованиям и академическому развитию студентов НИУ ВШЭ Иван Груздев. - Доля тех, кто изменил свои планы в последние месяцы, составила всего несколько процентов. Интерес к высшему образованию по-прежнему очень высокий: только 2% опрошенных считают, что оно им не нужно. Из других важных итогов опроса - внимание абитуриентов к рейтингам вузов. 24% выпускников специально искали информацию о положении университетов в российских и международных рейтингах, еще 37% - обращали на нее внимание в СМИ.

А вот еще интересные данные: 58% выпускников пойдут "на бюджет" туда, куда проходят по баллам ЕГЭ. На коммерческое место в выбранном вузе подаст документы 24%. Основным источником средств для оплаты обучения служат семейные сбережения (57%) и кредиты (21%). О специальных образовательных кредитах знают в деталях или хотя бы что-то слышала половина респондентов, при этом 23% готовы рассмотреть возможность программы льготных образовательных кредитов с господдержкой.

Общество Образование

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