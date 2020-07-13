Кинотеатры могут открыться с 13 июля, получив разрешение глав регионов

Кинотеатры по всей стране смогут возобновить работу уже с 13 июля, получив соответствующее разрешение от региональных властей и при соблюдении всех санитарно-эпидемиологических требований и рекомендаций, предписанных Роспотребнадзором. Соответствующий приказ подписала министр культуры РФ Ольга Любимова.

"13 июля министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова подписала новый приказ "О рекомендациях организациям, осуществляющим публичную демонстрацию фильмов (кинотеатрам)". В документе говорится, что кинотеатры могут возобновить свою работу при наличии решений высших должностных лиц субъектов Российской Федерации", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, что кинотеатры и театры временно приостановили свою работу с 16 марта из-за опасности распространение коронавирусной инфекции.