Китай введет санкции в отношении законодателей США

Китайская Народная Республика введет санкции в отношении американских конгрессменов, сообщает Reuters со ссылкой на представителя китайского внешнеполитического ведомства. Подробности санкционных мер не разглашаются.

Напомним, что в начале июля конгресс США одобрил билль о санкциях, чтобы наказать Китай за принятие закона о национальной безопасности Гонконга. Китайские чиновники, ответственные за принятие закона, могут столкнуться с экономическими санкциями в соответствии с законопроектом, ожидающим подписи президента США Дональда Трампа. Как отмечают наблюдатели, глава Белого дома крайне неохотно подписывает документы, касающиеся ущемления интересов Китая. В конце июня администрация Трампа объявила о прекращении экспорта оборонного оборудования и ряда технологий в Гонконг.

Отметим, что ранее на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что Пекин предпримет контрмеры в ответ на введение Вашингтоном санкций против управления общественной безопасности КНР в Синьцзяне. Американское управление по контролю за иностранными активами США ввело санкции в отношении управления общественной безопасности Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) Китая за нарушение прав человека, отмечает РИА Новости. Под действие санкций попали, в том числе, член Политбюро ЦК, секретарь парткома СУАР Чэнь Цюаньго, секретарь партийной организации местного Управления безопасности Хо Люцзюнь, заместитель председателя правительства СУАР Ван Миншань. Китай также пообещал принять "все необходимые контрмеры", если Соединенные Штаты выступят с законодательным актом, предусматривающим наказание иностранных банков за ведение бизнеса с китайскими представителями.