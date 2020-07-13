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13.07.2020 10:38
Рубрика: Общество

Компьютеры в школах защитят от опасного контента

Текст: Ксения Колесникова
В России создается система блокировки опасного контента на школьных компьютерах. Об этом рассказал ТАСС директор Центра изучения и сетевого мониторинга молодежной среды Денис Заварзин.
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

- Мы будем принимать участие в создании системы противодействия деструктивному информационному влиянию на детей и подростков, - рассказал он. - Аппаратно-программная система подразумевает установку в школах контент-фильтров. Они позволят исключить доступ к негативному контенту.

Фото: Александр Корольков
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Как такие фильтры будут работать? Они смогут проводить семантический анализ опубликованных текстов. Плюс - с высокой точностью распознавать картинки, видео и даже аудиодорожки. Цель - выявить и закрыть доступ из школ к экстремистским материалам, к информации, которая касается распространения криминальной субкультуры и другим сетевым угрозам.

По словам Дениса Заварзина, сегодня эксперты центра определили уже около 30 субкультур, представляющих такую угрозу для детей и подростков.

Напомним, АНО "Центр изучения и сетевого мониторинга молодежной среды" учреждена Росмолодежью в октябре 2018 года. Центр выявляет контент, связанный кибербуллингом, с суицидальными проявлениями, распространением криминальной субкультуры и другими деструктивными тенденциями среди детей, подростков и молодежи.

Общество Образование

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