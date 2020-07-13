Как ученик может помочь своей школе выиграть 2 миллиона рублей? При этом решить реальные суперинтересные задачи от ведущих компаний? А еще "прокачать" креативность и командную работу? Все это будет доступно ребятам - участникам "Большой перемены". Это крупнейший в стране конкурс для школьников, который входит в президентскую платформу "Россия - страна возможностей".

В его первом этапе соревновались онлайн более миллиона учащихся 8-10-х классов. Те счастливчики, которые прошли во второй этап, смогут собрать свою команду: позвать в нее друзей, одноклассников и даже любимого учителя. Вместе поработать над интересным проектом, устроить "мозговой штурм". К примеру, школьники смогут спроектировать транспортную инфраструктуру будущего, разработать технологии защиты от киберугроз, предложить новый цифровой сервис для "умного" города.

В полуфиналы конкурса выйдут 6000 участников. Финал состоится в октябре 2020 года. Победителей ждут призы - десятиклассники получат по 1 миллиону рублей на оплату обучения в вузах, ученики 8-9-х классов - по 200 тысяч рублей на образование или покупку образовательных гаджетов. Все 1200 финалистов получат путевки в "Артек", а их педагоги смогут пройти обучение в ведущих образовательных центрах страны. Что еще?

- В финале конкурса будет определен топ-20 школ, которые получат по 2 миллиона рублей на развитие образовательных возможностей. Причем решение о том, на что будут потрачены средства, школы будут принимать вместе с финалистами конкурса, - рассказала координатор проекта "Большая перемена" Наталия Мандрова.