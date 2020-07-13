Указ губернатора Красноярского края от 13 июля 2020 года № 184-уг "О признании утратившим силу указа Губернатора Красноярского края от 11.05.2020 № 117-уг "О введении дополнительных мер, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), на части территории муниципального образования Северо-Енисейский район Красноярского края"

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", статьей 90 Устава Красноярского края, Законом Красноярского края от 10.02.2000 № 9-631 "О защите населения и территории Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", учитывая письмо Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю от 13.07.2020 № 24-00-17/02-9237-2020, постановляю:

1. Признать утратившим силу указ Губернатора Красноярского края от 11.05.2020 № 117-уг "О введении дополнительных мер, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), на части территории муниципального образования Северо-Енисейский район Красноярского края".

2. Опубликовать указ на "Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края" (www.zakon.krskstate.ru).

3. Указ вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

Губернатор края А.В.Усс







