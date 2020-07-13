Указ губернатора Красноярского края от 13 июля 2020 года № 185-уг "О внесении изменений в указ Губернатора Красноярского края от 27.03.2020 № 71-уг "О дополнительных мерах, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Красноярского края"

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", постановлением Правительства Российской Федерации от 28.04.2020 № 601 "Об утверждении Временных правил работы вахтовым методом", статьей 90 Устава Красноярского края, Законом Красноярского края от 10.02.2000 № 9-631 "О защите населения и территории Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", учитывая методические рекомендации "МР 3.1/2.2.0176/1-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.2. Гигиена труда. Рекомендации по организации работы вахтовым методом в условиях сохранения рисков распространения COVID-19. Методические рекомендации", утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30.04.2020, письмо Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю от 13.07.2020 № 24-00-17/02-9237-2020, решение краевой комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 13.07.2020 № 61, постановляю:

1. Внести в указ Губернатора Красноярского края от 27.03.2020 № 71-уг "О дополнительных мерах, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Красноярского края" следующие изменения:

в преамбуле:

слова "методические рекомендации "МР 3.1.0173-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. Организация противоэпидемических мероприятий в период пандемии COVID-19. Методические рекомендации", утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 21.04.2020," заменить словами "методические рекомендации "МР 3.1.0173-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. Организация противоэпидемических мероприятий в период пандемии COVID-19. Методические рекомендации", утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 21.04.2020, методические рекомендации "МР 3.1/2.2.0176/1-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.2. Гигиена труда. Рекомендации по организации работы вахтовым методом в условиях сохранения рисков распространения COVID-19. Методические рекомендации", утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30.04.2020,";

слова "от 07.07.2020 № 24-00-17/02-9061-2020," заменить словами "от 07.07.2020 № 24-00-17/02-9061-2020, от 13.07.2020 № 24-00-17/02-9237-2020,";

слова "от 08.07.2020 № 58," заменить словами "от 08.07.2020 № 58, от 13.07.2020 № 61,";

пункт 2.7 изложить в следующей редакции:

"2.7. Обязать работодателей, привлекающих работников к работам, выполняемым вахтовым методом, обеспечивать проведение лабораторного обследования работников на коронавирусную инфекцию, вызванную 2019-nCoV, за двое суток до выезда к месту нахождения объекта производства работ. При наличии положительного результата (при подозрении на коронавирусную инфекцию, вызванную 2019-nCoV) в отношении работника и его контактных лиц организуется комплекс соответствующих противоэпидемических мероприятий с запретом выезда.

Рекомендовать работодателям, привлекающим работников к работам, выполняемым вахтовым методом, обеспечивать размещение работников одним из следующих способов:

1) размещение работников, выезжающих для работы вахтовым методом, в специально приспособленных помещениях гостиниц, пансионатов, санаториев, домов и баз отдыха, иных подобных объектов, которые функционируют по типу обсерваторов, на 14 календарных дней до выезда к месту нахождения объекта производства работ для наблюдения за состоянием здоровья работников;

2) размещение работников, прибывших на объект производства вахтовых работ (сменных работников), в расположенных на объекте производства вахтовых работ специально приспособленных помещениях, которые могут функционировать по типу обсерватора, на 14 календарных дней со дня прибытия на объект производства вахтовых работ с соблюдением требований:

трудового законодательства, иных актов, содержащих нормы трудового права;

санитарно-эпидемиологического законодательства Российской Федерации;

методических рекомендаций "МР 3.1/2.2.0176/1-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.2. Гигиена труда. Рекомендации по организации работы вахтовым методом в условиях сохранения рисков распространения COVID-19. Методические рекомендации", утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30.05.2020.".

2. Опубликовать указ на "Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края" (http://www.zakon.krskstate.ru/).

3. Указ вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

Губернатор края А.В.Усс







