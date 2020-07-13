Круг претендентов на звание "ветерана труда" предложено расширить

"Законопроектом предлагается расширить круг лиц, имеющих право на получение звания "ветеран труда" и мер поддержки, действующих на территории всей РФ, предоставив такое право лицам, продолжительно и добросовестно трудившимся в экстремальных природно-климатических условиях и имеющих трудовой (страховой) стаж, учитываемый для назначения пенсии, в организациях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, не менее 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин", - говорится в пояснительной записке.

Это звание, отмечают авторы, по действующему законодательству присваивается только при наличии двух условий: заслуг в труде (службе) и продолжительности работы (службы).

"При этом в Российской Федерации есть особые территории с суровыми природно-климатическими условиями, проживание в которых, а тем более трудовая деятельность сопряжены с рядом рисков", - отмечается в документе. А именно - на Крайнем Севере и приравненных к нему местностях организм человека испытывает воздействие многих факторов. Это низкие температуры, полярная ночь, резкие перепады давления. Эти условия создают "острую необходимость в повышенной охране здоровья и труда граждан", уверены парламентарии.