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13.07.2020 22:20
Рубрика: Экономика

Ликвидация разливов нефти на суше стало делом добывающих компаний

Текст: Сергей Тихонов
Предупреждение и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на суше стало официальной обязанностью добывающих компаний. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин, сообщает пресс-служба Кремля.

Нефтедобывающие компании, теперь обязаны иметь механизм финансового обеспечения для устранения последствий чрезвычайных ситуаций. В срок до 1 января 2024 года они должны разработать и утвердить план предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, который будет приниматься по результатам комплексных учений, а также по согласованию с Росприроднадзором.

Фото: Денис Кожевников/ТАСС
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Нефтедобывающие компании также теперь обязаны иметь финансовый резерв для реализации утвержденного плана с указанием механизмов финансирования. Это может быть гарантия банка, договор страхования, подтверждение создания эксплуатирующей организацией резервного фонда, необходимого для ликвидационных мероприятий, или гарантийное письмо федерального органа исполнительной власти по уплате необходимой денежной суммы.

Кроме того, в законе прописано, что в случае возникновения нештатных ситуаций с разливом нефти или нефтепродуктов компании должны проинформировать об этом федеральные и региональные органы власти, а также органы местного самоуправления на территории, где произошло ЧП.

После ликвидации последствий разливов нефти и нефтепродуктов, все восстановительные работы, а также возмещение ущерба окружающей среде, жизни, здоровью, имуществу граждан и юрлиц стали обязанностью нефтедобывающих компаний. Кроме того, на них же ложатся расходы по привлечению дополнительных сил и средств единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Закон вступает в силу с 1 января 2021 года.

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