Лукашенко анонсировал программу модернизации и возведения 18 мостов

Новый мост, соединяющий в Славгородском районе извилистые берега Сожа - второго по величине притока Днепра - открыл в торжественной обстановке 13 июля президент Беларуси Александр Лукашенко. Церемония, сообщает его пресс-служба, прошла с участием жителей и представителей трудовых коллективов Могилевской области.

Река Сож разделяет местный район на две части, поясняют местные обозреватели. И наличие капитального моста не только облегчает передвижение жителей левобережья, но и значительно увеличивает возможности для развития юго-восточного региона за счет улучшения логистики. Кроме того, появится возможность выхода и на приграничные районы Союзного государства.

Руководство региона доложило президенту о социально-экономическом развитии Могилевской области, планах по сооружению и реконструкции мостов, развитию автодорожных магистралей.

Кстати, глава государства, выступая на церемонии открытия, сообщил, что уже в ближайшие три года в Беларуси будет модернизировано и построено 18 мостов. Планируется, по его словам, вложить в эту программу около $130 млн международный субсидий. "Вы обязательно должны выиграть этот подряд", - обратился он к мостостроителям.

С оптимизмом оценил президент, общаясь с участниками торжественного мероприятия, и перспективы модернизации края в ближайшие годы. "Если мы реализуем в будущей пятилетке программу по развитию региона, Могилевская область будет жить. Там и инвестиции, и льготы хорошие. Я буду делать все для того, чтобы она была реализована", - заверил Лукашенко.

Рассказал президент и о планах приведения в порядок дорог местного значения, без которых "у нас жизни нет. Это и настроение людей, и экономика, и транзит, на котором мы хотим заработать", - пояснил он.

Обратил внимание белорусский руководитель и на пустующие в деревнях участки земли, предложив активнее использовать их под развитие личных приусадебных хозяйств. Он отметил, что интерес к проживанию вне границ больших городов значительно возрос в период ухудшения эпидемиологической обстановки. Под Минском, например, свободных, неиспользуемых участков земли практически уже не осталось, уточнил Лукашенко. Теперь нужно активнее предлагать всем желающим приобретать под строительство дач участки в других регионах Беларуси, тем более их количество достаточное.

Новый мост через реку Сож, констатируют местные жители, обеспечивает комфортный доступ и к гидрологическому памятнику природы "Голубая криница", который тоже вошел в программу рабочей поездки президента.

Источник представляет собой небольшое живописное озеро диаметром 20-25 метров, окруженное со всех сторон деревьями. Он был описан еще в начале XX века этнографом Евдокимом Романовым. Ученый утверждал, что здешняя вода - уникальной чистоты и прекрасного вкуса, а сам источник - животворен. У воды неповторимый бирюзово-изумрудный оттенок. Она поднимается на поверхность земли с глубины до 200 метров, проходя через толщу мела.

Перед посещением криницы Лукашенко пообщался с местными жителями, которые торгуют продукцией собственного производства, в том числе сырами, медом, изделиями народных промыслов. Глава государства продегустировал продукты питания, оценил их вкусовые качества. Здесь же президенту вручили в подарок оберег - фигурку Домового, сообщают новостные порталы.