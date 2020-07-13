Марадона намерен подать в суд на режиссера "Молодого папы"

Аргентинский футболист Диего Марадона рассматривает возможность подачи судебного иска на Паоло Соррентино в связи с грядущим фильмом "Рука Бога", сообщает Deadline.

В минувшие выходные адвокат Марадоны Матиас Морла заявил в социальной сети Twitter, что футболист не давал разрешения на использование его изображения в фильме и намерен подать судебный иск за неправомерное использование зарегистрированного товарного знака.

Название фильма "Рука Бога" является прямой отсылкой к известному футболисту, заработавшему данное прозвище после легендарного гола в ворота сборной Англии на чемпионате мира по футболу в 1986 году. Несмотря на то, что детали сюжета до сих пор держатся в секрете, Netflix сообщил, что фильм будет посвящён не столько истории спорта и Марадоне, сколько юности самого Соррентино в Неаполе 1980-х и пришедшейся на этот период славе аргентинского футболиста, что, по признанию Соррентино, удивительным образом спасло ему жизнь.

Пока неясно, приведёт ли иск к закрытию проекта, который все еще находится на стадии разработки. Вполне вероятно, что продюсеры фильма заранее учли возможность такой реакции со стороны Марадоны, ведь в прошлом году он уже подавал в суд на Dolce & Gabbana и видеоигру Pro Evolution Soccer, а несколько лет назад даже грозился привлечь к судебной ответственности собственных дочерей за хищение его состояния.

Diego Maradona no autorizo el uso de su imagen para esta película. Con nuestros colegas italianos ya estamos diagramando la estrategia legal para hacer una presentación formal ante la Justicia por el uso indebido de una marca registrada. https://t.co/dKXi5H2g0O — MATIAS MORLA (@MatiasMorlaAb) July 11, 2020

Netflix пока не прокомментировал данную ситуацию.

Марадона часто появляется в документальных и художественных фильмов и сериалов. Например, в прошлом году оскароносный Азиф Кападиа выпустил документальный фильм про Марадону, а Amazon продолжает работу над двухсерийной картиной о жизни футболиста. В 2008 году о Марадоне снял знаменитую документалку Эмир Кустурица.

В 2015 году вышел номинированный на "Оскар" фильм Соррентино "Юность", в котором в роли звезды футбола появился Роли Серрано, поразительно похожий на Марадону. Некоторые приняли его за самого Марадону.