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Марадона намерен подать в суд на режиссера "Молодого папы"

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    13.07.2020, 15:36
Текст:   Айгуль Бакирова
Фото: Виктор Толочко/ РИА Новости Фото: Виктор Толочко/ РИА Новости
Фото: Виктор Толочко/ РИА Новости

Аргентинский футболист Диего Марадона рассматривает возможность подачи судебного иска на Паоло Соррентино в связи с грядущим фильмом "Рука Бога", сообщает Deadline.

Фото: Константин Завражин/РГ
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В минувшие выходные адвокат Марадоны Матиас Морла заявил в социальной сети Twitter, что футболист не давал разрешения на использование его изображения в фильме и намерен подать судебный иск за неправомерное использование зарегистрированного товарного знака.

Название фильма "Рука Бога" является прямой отсылкой к известному футболисту, заработавшему данное прозвище после легендарного гола в ворота сборной Англии на чемпионате мира по футболу в 1986 году. Несмотря на то, что детали сюжета до сих пор держатся в секрете, Netflix сообщил, что фильм будет посвящён не столько истории спорта и Марадоне, сколько юности самого Соррентино в Неаполе 1980-х и пришедшейся на этот период славе аргентинского футболиста, что, по признанию Соррентино, удивительным образом спасло ему жизнь.

Пока неясно, приведёт ли иск к закрытию проекта, который все еще находится на стадии разработки. Вполне вероятно, что продюсеры фильма заранее учли возможность такой реакции со стороны Марадоны, ведь в прошлом году он уже подавал в суд на Dolce & Gabbana и видеоигру Pro Evolution Soccer, а несколько лет назад даже грозился привлечь к судебной ответственности собственных дочерей за хищение его состояния.
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Netflix пока не прокомментировал данную ситуацию.

Марадона часто появляется в документальных и художественных фильмов и сериалов. Например, в прошлом году оскароносный Азиф Кападиа выпустил документальный фильм про Марадону, а Amazon продолжает работу над двухсерийной картиной о жизни футболиста. В 2008 году о Марадоне снял знаменитую документалку Эмир Кустурица.

В 2015 году вышел номинированный на "Оскар" фильм Соррентино "Юность", в котором в роли звезды футбола появился Роли Серрано, поразительно похожий на Марадону. Некоторые приняли его за самого Марадону.

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