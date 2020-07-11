Новости

В игре Far Cry 6 появится звезда сериала "Во все тяжкие" 18:58
Режиссер нового "Бэтмена" снимет сериал о полиции Готэм-Сити 18:31
Видео: Артур Пирожков отметил конец самоизоляции танцами 18:21
Премьеру "Охотника на монстров" с Миллой Йовович отложили 18:08
Стала известна сумма иска потерпевших к Михаилу Ефремову 17:49

Режиссер "Молодого папы" снимет фильм про Марадону для Netflix

Новости
    11.07.2020, 18:46
Текст:   Айгуль Бакирова
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Прославленный итальянский режиссер Паоло Соррентино ("Великая красота", "Молодость", "Молодой папа", "Новый папа", "Лоро") снимет для Netflix фильм "Рука Бога" в своём родном городе Неаполе.

Фото: kinopoisk.ru
Элайджа Вуд готов сыграть в новом "Властелине колец"

По названию фильма и месту съёмок можно догадаться, что фильм будет повествовать о жизни легенды аргентинского футбола Диего Марадоны, который в своё время прославился игрой за футбольный клуб "Наполи" и получил прозвище "Рука Бога", забив гол в ворота Англии на чемпионате мира 1986 года. Остальные подробности фильма на данный момент держатся в секрете.

Марадона как персонаж уже появлялся в фильме Соррентино "Молодость" в исполнении Роли Серрано, однако роль его персонажа носила скорее комический характер.

В интервью Variety в 2015 году Соррентино поведал об участии легендарного футболиста в его судьбе: "Марадона невольно спас мне жизнь. Я потерял своих родителей в 16 лет в результате аварии, случившейся с системой отопления в доме в горах, куда мы часто ездили. В те выходные я не поехал, потому что хотел посмотреть матч Марадоны и "Наполи" в Эмполи, и это меня спасло".

Комментируя грядущий фильм "Рука Бога", Соррентино заявил: "Я взволнован идеей снова снимать в Неаполе, ровно через 20 лет после выхода моего первого фильма. "Рука Бога" впервые в моей карьере является интимным и личным фильмом, новелла о становлении личности, одновременно беспечная и печальная".

Дэвид Коссе, вице-президент по международному оригинальному фильму Netflix, добавил: "Я всегда был большим поклонником Паоло Соррентино, поэтому, как только нам представили "Руку Бога", мы поняли, что хотим сотрудничать с ним. Для меня большая честь работать с одним из величайших кинематографистов Европы и иметь возможность донести его невероятную историю до всего мира".

Скотт Штубер, глава Netflix Films, назвал новый фильм Соррентино "красиво написанной историей в его фирменном стиле".

Новости

Видео: Анита Цой победила коронавирус 17:37
У фильма "Бэтмен навсегда" есть "более мрачная" версия 10.07.2020
Вышел трейлер комедии про русского деда в Таиланде "Хэппи-энд" 10.07.2020
Вышел трейлер триллера Невского с дочерью Ван Дамма "Темные мечты" 10.07.2020
⧣ Netflix
Фото: kinopoisk.ru
Возобновляются съемки "Властелина колец" и "Ковбоя Бибопа" 10.07.2020
Netflix внезапно закрыл сериал "Леденящие душу приключения Сабрины" 09.07.2020
Трейлер: советские танки в США во втором сезоне "Академии "Амбрелла" 08.07.2020
⧣ байопик
Фото: instagram.com/ _paulina_andreeva_
Фото: Паулина Андреева в образе последней любви Виктора Цоя 10.07.2020
Крис Хемсворт сыграет Халка Хогана в фильме режиссера "Джокера" 07.07.2020
Кейт Уинслет сыграет военного фотокорреспондента 30.06.2020
⧣ Италия
Фото: Robyn BECK / AFP
Умер Эннио Морриконе 06.07.2020
Вышел трейлер комедии с Лиамом Нисоном "Сделано в Италии" 02.07.2020
Вышел трейлер драмы с Деппом и Паттинсоном "В ожидании варваров" 25.06.2020