Режиссер "Молодого папы" снимет фильм про Марадону для Netflix

Прославленный итальянский режиссер Паоло Соррентино ("Великая красота", "Молодость", "Молодой папа", "Новый папа", "Лоро") снимет для Netflix фильм "Рука Бога" в своём родном городе Неаполе.

По названию фильма и месту съёмок можно догадаться, что фильм будет повествовать о жизни легенды аргентинского футбола Диего Марадоны, который в своё время прославился игрой за футбольный клуб "Наполи" и получил прозвище "Рука Бога", забив гол в ворота Англии на чемпионате мира 1986 года. Остальные подробности фильма на данный момент держатся в секрете.

Марадона как персонаж уже появлялся в фильме Соррентино "Молодость" в исполнении Роли Серрано, однако роль его персонажа носила скорее комический характер.

В интервью Variety в 2015 году Соррентино поведал об участии легендарного футболиста в его судьбе: "Марадона невольно спас мне жизнь. Я потерял своих родителей в 16 лет в результате аварии, случившейся с системой отопления в доме в горах, куда мы часто ездили. В те выходные я не поехал, потому что хотел посмотреть матч Марадоны и "Наполи" в Эмполи, и это меня спасло".

Комментируя грядущий фильм "Рука Бога", Соррентино заявил: "Я взволнован идеей снова снимать в Неаполе, ровно через 20 лет после выхода моего первого фильма. "Рука Бога" впервые в моей карьере является интимным и личным фильмом, новелла о становлении личности, одновременно беспечная и печальная".

Дэвид Коссе, вице-президент по международному оригинальному фильму Netflix, добавил: "Я всегда был большим поклонником Паоло Соррентино, поэтому, как только нам представили "Руку Бога", мы поняли, что хотим сотрудничать с ним. Для меня большая честь работать с одним из величайших кинематографистов Европы и иметь возможность донести его невероятную историю до всего мира".

Скотт Штубер, глава Netflix Films, назвал новый фильм Соррентино "красиво написанной историей в его фирменном стиле".