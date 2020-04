Что посмотреть на карантине: "Кинократия" рекомендует. Выпуск 4

В этом выпуске: хорошая французская комедия, необычная смесь документального и художественного кино, супергероика без супергероев, на удивление не затхлый ужастик про проклятый старый дом, биография крупнейшего итальянского политика современности от одного из крупнейших итальянских режиссёров современности.

"Хороший доктор" (2019)

Фото: kinopoisk.ru

Об этой французской комедии мы уже коротко писали ранее, когда она выходила в кинотеатрах. Теперь фильм стал официально доступен онлайн, к тому же обрел вдруг актуальность, так как прославляет две главнейшие прямо сейчас на планете профессии, а потому имеет смысл о нем дополнительно напомнить.

Пожилой врач в канун Рождества остается единственным дежурным на весь Париж и вынужден мотаться по вызовам, пока все празднуют. Как назло, у него прихватывает спину, да так крепко, что ни встать, ни разогнуться. Тогда он проявляет находчивость и договаривается с курьером службы доставки еды, добродушным балбесом, о взаимовыгодном небезвозмездном сотрудничестве: сажает крутить баранку и отправляет вместо себя ходить по пациентам, а сам через наушник держит с ним связь и раздает указания.

Выливается это в длинную череду комичных, умеренно забавных ситуаций, из коих фильм по большей части и состоит. Без отдельного номера, посвященного удалению каловой пробки, не обходится, но тем погружение в физиологические области юмора, к счастью, ограничивается. Все очень мило, трогательно, ночной Париж, атмосфера добра и волшебства, немного драматизма и доля романтики. Производит мягкий умиротворяющий эффект, укрепляет веру в человечество, рекомендуется для снятия стресса.

"Американские животные" (2018)

Фото: kinopoisk.ru

В 2016 году Райан Мёрфи выпустил "Роанок" - шестой и, несомненно, один из лучших сезонов своей "Американской истории ужасов". Среди прочего запомнившийся остроумным постмодернистским трюком: в рамках кампании по препарированию телеформатов он заставил одну часть своего каста играть роли переживших страшные события рассказчиков, а другую - изображать играющих их в телевизионной постановке актёров.

Вполне вероятно, он вдохновлялся тем, что за шесть лет до этого проделал дебютировавший на больших экранах режиссёр Барт Лэйтон в замечательной документалке "Самозванец", сделанной на самом стыке с художественным кино (её мы тоже всячески рекомендуем к просмотру). Там участники странноватых событий, комментирующие их, сами того не ведая, вовлечены в необычный повествовательный процесс, незаметно ставящий вымысел и домысел в один ряд с реальностью - вплоть до их полной неотличимости.

Поднаторев и набравшись опыта, Лэйтон спустя шесть лет после впечатляющего дебюта снял вторую картину - "Американские животные", где доминирование художественной составляющей стало ещё более явным, а объективность - ещё более зыбкой. То есть структура фильма основана на том же приёме, уже отточенном до истинного мастерства. И Барт - как сценарист и как постановщик - демонстрирует его с уверенным изяществом. Вдобавок ему удалось заполучить классный каст.

Как и в "Самозванце", история замешана на несуразной афере, организаторы которой вляпываются в идиотскую ситуацию по недомыслию. Главные герои - четверо лоботрясов из мелкого городка, со скуки задумавших похитить дорогущую книгу - богато иллюстрированных "Птиц Америки" Джона Джеймса Одюбона.

На стадии планирования операция представляется горе-"оушенам" проще пареной репы, но с первых же шагов всё, разумеется, идёт наперекосяк. Отчего отношения между весьма разнохарактерными членами неудачливой банды быстро портятся, что становится причиной ряда грустных и комичных гротескных ситуаций.

В авангарде актёрского ансамбля - такие признанные молодые дарования, как Эван Питерс (кстати, об "Американской истории ужасов") и Барри Кеоган, а Джаред Абрахамсон и Блейк Дженнер пусть и находятся в некоторой их тени, общую картину отлично дополняют. Как и их прототипы, своей путанной многоголосицей обеспечивающие нетривиальную вариацию "эффекта "Расёмона".

Искусно исполненный и оригинальный - несмотря на то, что подход используется не впервые - образец постмодернистской трагикомедии здорового человека. "Эта история не основана на реальных событиях, это и есть реальные события", - как вам такое братья Коэн?

"Код 8" (2019)

Фото: kinopoisk.ru

Мутанты, наделенные экстраординарными, но не так чтобы прямо очень мощными способностями, живут среди обычных людей, а обычные люди этому не рады и всячески мутантов притесняют. Жестко контролируют, на работу нормальную не берут, таланты применять строго запрещают и вообще смотрят косо. Один из таких мутантов, с электричеством на ты, умеющий силой мысли короткое замыкание устроить или лампочку зажечь, калымит на стройках, чтобы как-то сводить концы с концами. Денег катастрофически не хватает, еще и мать, тоже мутантка, смертельно больна.

Однажды компания подозрительного вида личностей предлагает ему подхалтурить. Дельце, очевидно, незаконное, зато выгодное. Ну, он и соглашается, куда деваться. Ничего ж плохого не случится, если один разок слегка преступить очерченную уголовным кодексом границу. А где один разок, там и второй, а где второй, там уж опасная трясина так засосет, что обратно не выкарабкаешься.

Не нужно быть оголтелым фанатом комиксов, чтобы догадаться, откуда создатели "Кода 8" - фильм, кстати, вырос из одноименной короткометражки 2016 года благодаря краудфандингу - черпали вдохновение. Это те же "Люди Икс", со всеми причитающимися смысловыми (правда, вместо постылой антирасистской повестки тут скорее классовая) и прочими атрибутами - даже Сентинелы присутствуют, вернее, их бюджетное подобие. И с ощутимым упором на реализм притом.

Невысокого, но уверенного полета супергероика без супергероев и суперзлодеев, помещенная в приближенные к боевым условия сердитой криминальной драмы - такие, где зачастую и просто героя от просто злодея трудновато отличить, поскольку некогда вымышленными категорями мыслить, - на удивление комфортно там себя чувствует. И сама по себе, и как альтернатива всяким там "марвелам", которых все равно не будет больше (ха-ха-ха!). Единственное, что немного портит впечатление - какая-то чересчур смазливая физиономия главного героя. Ей-богу, будто из "Сумеречной саги" паренька выдернули.

"Проклятый дом 2" (2019)

Фото: kinopoisk.ru

Крепкий татуированный мужик с криминальным прошлым, зато рукастый и при верном пёсике, до кучи готовящийся стать отцом, заселяется в дом, который пребывает в изрядном запустении. Пока мать будущего его ребенка где-то там на расстоянии прохлаждается, мужик, врубив музычку тяжеленькую погромче, смело берется за ремонт.

Но, как это всегда бывает, в процессе то и дело возникают непредвиденные трудности. То, значит, трубы плюются, то в стенах странные вещи обнаруживаются, то из розеток и прочих отверстий неведомая слизь сочится, то шарики стеклянные туда-сюда катаются, то лишний этаж вдруг материализуется, то загадочная девица придет и давай женатого человека соблазнять, профурсетка этакая. Короче говоря, нехороший дом явно. Вот и старожил местный не даст соврать, говорит, "не любит этот дом натуралов".

А в нехороших домах, как всем нам известно, водятся призраки. И данный - не исключение. Но погодите воротить нос: фу, очередной ужастик про дом с привидениями, да чего мы там не видели. Этот ужастик про дом с привидениями - отнюдь не очередной, а вполне себе из ряда вон. У него, если хотите знать, с условным каким-нибудь, не за столом будет сказано, "Проклятием" или там любым другим подобным вообще почти ничего общего. Кроме того, что он про дом с привидениями.

И не смотрите на глупое название, это не более чем "креатив" наших прокатчиков. Что характерно, и первый "Проклятый дом" фактически "Проклятым домом" не являлся. Тем не менее оригинальный заголовок - "Девушка на третьем этаже" (Girl on the Third Floor), - следует признать, подходит фильму меньше. Потому что суть, в конечном счете, не в привидениях и не в девушках, а в доме, который сам по себе коварное зло. Скромный филиал ада, сделавшийся таковым после одного давнего происшествия.

Прежде всего фильм компетентно эксплуатирует один из главных бытовых страхов современного человека, с которым каждый хоть раз да сталкивался лицом к лицу, - страх перед ремонтом. И тем уже к себе располагает. А дальше раскрывается с новых неожиданных сторон и обнажает свое высокое происхождение, всячески намекая, что наследует классическим жанровым картинам 60-х - 70-х и что как минимум Полански ему дальняя родня по дедушке.

Даже такое обмусоленное клише, как пробегающий за спиной тревожно озирающегося героя силуэт, не мозолит глаза, потому как встречается разок и по делу, и не следует за ним резко из-за угла выпрыгивающей монстрячки. Монстрячка, когда ей надо будет, вылезет спокойно, не спеша, чтобы вы полюбовались на нее со всех сторон. Ведь уверенным в себе потустронним сущностям незачем выпрыгивать и орать, когда они и без того красивые и страшные. Примерно то же можно сказать и в отношении нормальных уверенных в себе хорроров: когда тебе есть что сказать и показать, есть, чем удивить (а почему бы не поменять главного героя к третьему акту?), то прибегать к штампам и джампскейрам попросту нет смысла.

"Лоро" (2018)

Фото: kinopoisk.ru

Паоло Соррентино, один из главных итальянских режиссёров современности, посвятил карьеру живописанию многочисленных оттенков своей прекрасной родины. В том числе оттенков политических. Как и на многое другое, на отсутствие ярких политиков Итальянской Республике жаловаться точно не приходится.

Тщательно и со вкусом (а по-другому у него не бывает) пройдясь по фигуре Джулио Андреотти, долгие годы вертевшего итальянской политикой (или итальянскую политику), в картине с говорящим названием "Изумительный", ехидный деконструктор гламура обратился к не менее фактурному персонажу новейшей истории Италии - Сильвио Берлускони.

Роль личности в глобальных процессах Соррентино волнует в значительно меньшей степени, чем личность как таковая. Личность - и её окружение (loro - по-итальянски "они" или "близкие"). Постоянно изматывающее взаимодействие с которым сделало из лица героя неестественную бесконечно улыбающуюся маску, редко здесь покидающую лицо любимого актёра Соррентино - Тони Сервилло.

За маской время от времени всё-таки можно увидеть истинные эмоции отчаянно не желающего стареть гедониста, до тошноты уставшего играть привычную роль, которую он сам избрал, загнав себя в общество заискивающих прихлебателей, нахальных карьеристов и мерзких нуворишей. Такая вот "сладкая жизнь" (недаром на классический фильм Феллини Соррентино намекает концовкой).

Смесь ужаса и восхищения, с которыми режиссёр относится к герою, отражаются в "Лоро" в равной степени (тут кстати приходится другая трактовка названия, в которой нельзя не заметить иронии: l'oro - по-итальянски "золото"). Вероятно, поэтому на этот раз Соррентино пришлось обойтись без финансовой помощи Берлускони, чья компания прежде исправно вкладывалась в его работы. Впрочем, для чистоты эксперимента это в любом случае условие необходимое.

А "Лоро", конечно, эксперимент - смелый и, как это обычно бывает, рядом обозревателей названный провальным. Ленте - и в некоторой степени, признаем, небезосновательно - пеняли на затянутость (даже сокращённой двухчасовой версии, не говоря уже об оригинальной - четырёхчасовой), излишнюю пышность, структурную невыдержанность и практически бессюжетность.

Но Соррентино - из тех, кто всё вышеперечисленное может себе позволить. Просто потому что под гипнозом его выверенных полотен о таких мелочах быстро забываешь.