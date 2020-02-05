Ужасы оптом: все фильмы франшизы "Проклятие"

Katasumi и "4444444444" (1998)

Началось всё с двух скромных короткометражек общей длиной в шесть минут, где Такаси Симидзу впервые явил миру Каяко Саэки и её сына Тосио. Мёртвая мамаша нападает на ничего не подозревающую школьницу, а отпрыск атакует случайно проходившего мимо парня, предварительно над ним поиздевавшись при помощи телефона. Тогда же и возникла неоднократно эксплуатируемая в последовавших фильмах эксплуатация тетрафобии.





"Проклятие" и "Проклятие 2" (2000)

Два года спустя Симидзу развил идею в двух низкобюджетных фильмах, вышедших direct-to-video один за другим. Сюжет использует традиционный японский образ онрё - мстительного призрака, отыгрывающегося на живых за свою несправедливую смерть. Оттуда же выросла и Садако / Самара из "Звонка" и десятки других мистических киноубийц.

Каяко гибнет от руки ревнивого мужа, а вслед за ней - и их сын Тосио. Обезумевший папаша не пощадил даже кота, с которым мальчик в загробной жизни слился в единую зловещую сущность, сделав айлурофобию неотъемлемой частью вселенной. Духи селятся в доме, ставшем для них своего рода "точкой респауна", и терроризируют всех, кто имеет неосторожность в него войти.

Рассматривать "Проклятия" 2000 года как два отдельных фильма бессмысленно - вторая лента является прямым продолжением первой, к тому же зачем-то дублирует её концовку в течение нескольких десятков минут. Если объединить эти 70-минутные куски, получится нормальное кино с адекватным хронометражем. Но Такаси отчего-то сделал иначе. Всё у этих японцев не пойми как.

Дебютные "Проклятия", вопиюще дешёвые и простые, многих подкупили своей бытовой жутью (хотя до отечественного "Прикосновения" им далековато). А главное - заложили основы того, на чём выстроили необъятную франшизу, от зловещего дома до рваного повествования..

Ещё один интересный момент: актёр Такаси Мацуяма, сыгравший ревнивца Такэо Саэки, из-за которого все беды и случились, появился в этой роли в большинстве картин цикла - как в японских, так и в американских.

"Проклятие" (2002)

Вернулся Симидзу к семейству Саэки ещё через два года, создав "каноничное" "Проклятие", на которое визуально и структурно ориентировалось большинство последовавших затем фильмов. Хотя многое, повторимся, было уже в лентах, снимавшихся для direct-to-video.

Между тем ремейком в полном смысле "Проклятие"-2002 не являлось: сюжетные линии были новыми и выглядели скорее как развитие. Впрочем, ознакомление с фильмами 2000 года совсем не обязательно: новая лента выходила в широкий прокат, имея иные амбиции.

Для новичков живописуется предыстория: убийство на почве ревности и окутавшее дом проклятие. Далее всё происходит по привычной уже схеме: после того, как неудачливую соцработницу отправляют поухаживать за беспомощной бабулей, посетители дома мрут мучительной смертью. Мяукающий Тосио, мрачный силуэт, зафиксированный камерой слежения в узком коридоре - большинство фирменных атрибутов уже на месте.

"Проклятие 2" (2003)

Второе "Проклятие" для больших экранов окончательно поставило историю Каяко и Тосио на поток. Ещё одна порция замордованных японцев, по неосторожности связавшихся с проклятым старым домом.

На этот раз обречённым завершиться кровавой баней расследованием занимается беременная актриса хорроров. Сюжет, излагаемый всё тем же хаотичным способом, подкидывает несколько деталей о трагедии, с которой всё началось.

В остальном всё то же самое: мама хрипит и клокочет, сын зловеще мяукает, японцы мрут.

"Проклятие" (2004)

Прошёл всего год - и вот уже падкие на восточную экзотику американцы, до этого вполне успешно попрактиковавшиеся на "Звонке", выпускают следующую переиначенную японскую страшилку. Режиссёр и сценарист - всё тот же Такаси Симидзу, в чьей фильмографии на сегодняшний день аж по три фильма с названиями "Проклятие" и "Проклятие 2".

Участие Голливуда, как ни странно, заметно встряхнуло "Проклятие" (как и "Звонок", кстати). Местом действия осталась Япония, где в неприятности вляпывались теперь уже иностранные граждане. Сохранив основные черты вселенной, Симидзу смог найти несколько интересных визуальных решений и поставить ряд любопытных сцен, а знаменитая рука в душе окончательно вошла в золотой фонд культовых хоррор-эпизодов.

Поспособствовал успеху и десант американских актёров - не первой величины звёзд, но вполне узнаваемых. В главной роли - "Баффи" Сара Мишель Геллар, также радуют глаз Грейс Забриски (Сара Палмер из "Твин Пикс"), Клеа ДюВалл ("Карнавал", "Американская история ужасов"), Билл Пуллман.

Обновлённое "Проклятие" мощно стартовало, так что вопрос сиквела не стоял.

"Проклятие 2" (2006)

Разгромленное критикой, но вполне благоприятно принятое уже сформировавшейся фан-базой продолжение продолжило рассказ о мытарствах героини Геллар, на фоне которых продолжали гибнуть другие американцы (и не только). Одна из них даже умудрилась пополнить ряды мстящих потусторонних сущностей - так её обидело собственное убийство.

Сиквел был во всём скромнее оригинала - и в изобретательности (хотя пару сцен, демонстрирующих сохранившееся у Симидзу чувство юмора, можно найти), и в касте (но у любителей слэшеров будет достаточно времени налюбоваться богатым набором "королев крика").

Тем не менее третьего фильма было уже не избежать.

"Проклятие 3" (2009)

Лишь седьмое из "Проклятий" удостоилось чести получить порядковый номер три. И именно оно стало первой лентой серии, которую снимал не Такаси Симидзу. Который, впрочем, поучаствовал в написании сценария.

Режиссёрское кресло занял Тоби Уилкинс, до этого снявший весьма достойный боди-хоррор "Заноза". Опыт его вовлечения в раскрученную франшизу получился менее удачным: рейтинги триквела удручают.

Проклятие, успешно укоренившееся по обе стороны Тихого океана, продолжило своё мрачное шествие и настигло одного из жителей Чикаго. Очевидно, устав от однообразных до монотонности гекатомб, рулевые серии попытались разнообразить "Проклятие" новыми деталями прошлого, которые, однако, встроились в неё не то чтобы органично.

Сестра неупокоенной Каяко, неизвестно откуда взявшись, пытается помочь бедным янки избавиться от заокеанской заразы. Но конец, как говорят в таких случаях, немного предсказуем.

После "Проклятия 3" в США о линейке забыли надолго, только в наше безблагодатное время бесконечных перезапусков откопав её останки.

"Проклятие: Девочка в черном" и "Проклятие: Старуха в белом" (2009)

Но не забыли о неприкаянных онрё на родных островах. В том же году условный юбилей Ju-On японцы отметили выпуском двух часовых фильмов, к которым маэстро Симидзу также приложил руку в качестве сосценариста.

Прямого отношения к Каяко и Тосио они не имеют, лишь в одном из них страшненький мальчик является в своеобразном "камео".

Они предлагают автономные истории, активно эксплуатирующие прежние наработки Такаси.

В одной из них девушке и её окружению не даёт спокойно жить поселившийся в ней плод не родившейся сестры (да!), в другой все гадости связаны с духом злобной старухи с баскетбольным мячом. Отсылки к основной сюжетной линии не спасли: поклонники таких далёких отступлений в сторону не оценили.

"Проклятие: Начало конца" (2014)

Но этим, конечно, дело не кончилось. Через пять лет в Японии вышел фильм с многообещающим подзаголовком "Начало конца". На этот раз - впервые - обошлись без какого-либо участия демиурга Симидзу.

Перезапустив франшизу, режиссёр и сценарист Масаюки Отиай не мудрствуя лукаво снял непритязательный ремейк, поменяв кое-что в сюжете, знакомом нам по самым первым лентам.

В версии 2014 года всё начинается с учительницы (а не учителя, как прежде) Тосио, решившей разобраться, куда пропал её ученик... А дальше вы знаете.

Сумбурный фильм, набитый штампами и сто раз использованными ходами - вообще непонятно, для кого Отиай это снимал. Рейтинги соответствующие и очень красноречивые.

"Последнее проклятие" (2016)

Но Масаюки не угомонился. Через год последовала вторая часть с отрадным, хотя и очевидно лукавым названием "Начало конца". Вместо учительницы Тосио поход против зла возглавляет её сестра… А дальше вы знаете.

Внутренняя логика вселенной, если она вообще когда-то существовала, окончательно превратилась в анекдот про то, как не надо использовать скримеры.

Казалось бы, тут уж точно пора было ставить точку. Но впереди фанатов джей-хорроров ждало самое феерическое (в плохом смысле) кино из возможных.

"Проклятые. Противостояние" / "Садако против Каяко" (2016)

В общем-то, эти самые фанаты напросились сами. Идея стравить главных антагонисток "Звонка" и "Проклятия" родилась как первоапрельская шутка, но широкая её поддержка в массах сделала проект реальностью. Что ж, пусть не жалуются.

В принципе, относиться к такому кроссоверу всерьёз - странно. Сколько мы их уже видели - "Фредди против Джейсона", "Чужой против Хищника", бесконечные разборки Кинг-Конга с Годзиллой и так далее - и когда из этого получалось что-то хорошее?

Только в качестве трэшевого фан-сервиса это и стоит рассматривать. Хорошо бы ещё авторы не строили при этом такие серьёзные щи - но строят ведь, ещё как строят. Смех да и только.

"Проклятие" (2020)

Сейчас, как известно, перезагружают и перезапускают всё, что плохо лежит. И то, что хорошо лежит, тоже перезагружают и перезапускают. "Хэллоуин" вот недавно пересняли. И ещё две штуки - как минимум - слепят, тем более что зрительский интерес налицо (что эксгумацию многострадального Майкла Майерса нисколько не оправдывает).

Вот и "Проклятие" чаша сия не миновала, хотя сборы показывают, что даже культовый статус не спасает затею от фиаско - в отличие от "Хэллоуина".

Похвастаться новый фильм Николаса Пеша - многообещающего, между прочим, хоррормейкера - может разве что небольшой, но яркой ролью Лин Шэй, жанровой примадонны.

В остальном эта каша из бездарных диалогов и бестолковых скримеров своего существования не оправдывает совершенно. Одна радость: скорее всего, следующее "Проклятие" ждать придётся долго. Хотелось бы, по крайней мере, в это верить.