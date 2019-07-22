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У хоррора "Хэллоуин" будет два продолжения: уже есть даты премьер

Новости
    22.07.2019, 13:59
Текст:   Козьма Лоханкин

Популярная хоррор-франшиза "Хэллоуин" не закончится прошлогодним ремейком-перезапуском Дэвида Гордона Грина, собравшего в прокате свыше 250 миллионов долларов с 10-миллионным бюджетом.

Вскоре было объявлено о продолжении, в котором главную роль вновь исполнит звезда оригинальных фильмов Джейми Ли Кертис, а также Джуди Грир и Энди Матичак.

Также сообщалось о новом сценаристе. Им стал работавший над сериалом "Нарко: Мексика" Скотт Тимс.

Теперь студия Universal разъяснила: сиквелов будет два, и второй станет франшизы последним. Ну, по крайней мере, пока план такой.

Фото: kinopoisk.ru
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На YouTube-канале компании появился ролик, уточняющий даты и названия будущих фильмов: 16 октября 2020-м выйдет "Хэллоуин убивает" (Halloween Kills), а 15 октября 2021-го - "Хэллоуин заканчивается" (Halloween Ends). Впрочем, в отечественной локализации они наверняка будут называться иначе.

Наша рецензия на фильм "Хэллоуин" 2018 года - здесь.

Наш обзор всей франшизы, запущенной Джоном Карпентером в 1978 году и насчитывающей 11 фильмов, - здесь.

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