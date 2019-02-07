У перезапуска хоррора "Хэллоуин" будет продолжение

Мы знали, что это неизбежно - Майка Майерса опять эксгумируют. Стартовала работа над сиквелом прошлогоднего "Хэллоуина", который станет 12-м фильмом франшизы.

Несмотря на вторичность и непритязательность, картина Дэвида Гордона Грина собрала внушительную кассу - свыше 250 миллионов долларов при 10 млн бюджета - и в целом доброжелательные отзывы западных критиков. Так что на новое явление неубиваемого убийцы в маске мы были обречены.

Наверняка вернется и популярный ныне феминистский акцент. Подтверждает это, в частности, тот факт, что к главной роли вернется Джейми Ли Кертис, звезда обоих первых "Хэллоуинов", а вместе с ней - и Джуди Грир с Энди Матичак.

При этом предполагается, что у продолжения будет новый сценарист - Скотт Тимс, успевший поработать, в частности, над сериалом "Нарко: Мексика".

В числе продюсеров ожидается очередное появление отца всей франшизы Джона Карпентера, сообщает /Film.