Так что изначально сомнительно выглядевшую идею перезапуска неподъёмной хоррор-франшизы заранее забраковывать всё-таки не хотелось. Где-то в глубине души теплилась робкая надежда: а вдруг такой талантливый и интересный Пеш (да ещё и под присмотром Сэма Рэйми) возьмёт да и сделает что-нибудь эдакое, выбивающееся из ряда бесконечных и бесконечно бессмысленных ребутов? Сегодня, в день премьеры, этой надежде пора угаснуть.

На старте "Проклятие" притворяется - оцените оригинальность задумки! - детективом: всё начинается с обнаружения в лесу загадочного обезображенного трупа в разбитой машине, и расследование в конце концов приводит сотрудников полиции к дому, осквернённому приехавшей из Японии мистической заразой. Между тем от беспросветной тупости диалогов, которые в ходе этого расследования ведут следователи, зритель потихоньку забирается на стенку.

Новое "Проклятие" - совершенно серое, беспомощное и бестолковое зрелище, почти целиком состоящее из однообразных скримеров, навязчивого натурализма (о божечки, отрезанные пальцы, ну вы представляете, как прогрессировал жанр ужастика в XXI веке!) и недоделанной "драмы" - настолько убогой, что даже кавычки покраснели. В этой каше из клише и отсылки к классическим сериям выглядят не как отсылки, а как пыльный реквизит, к которому пришлось прибегнуть в связи с отсутствием мыслей посвежее.

Линией с пластмассовыми болванчиками из полиции сюжет не исчерпывается: наследуя оригинальным фильмам, Пеш наделил свою картину рваной хронологией, причём реализовал это скверно и путано, что только усугубляется склонностью этой вселенной сталкивать друг с другом персонажей из разного времени.

Среди других действующих лиц - супружеская пара риелторов, ждущих ребёнка, который, по утверждению врачей, должен появиться на свет не вполне здоровым. Наверняка эта деталь - про ребёнка с отклонениями - имеет какое-то значение для сюжета, возможно, подумали вы. И неправильно подумали. Смысла в этой детали нет никакого, кроме того, что на ней основывается неловкая и потому провальная попытка прибавить происходящему драматичности, а героям - глубины. И из вот таких холостых выстрелов в пустоту и состоит сценарий "Проклятия".

Единственное, что ленте можно поставить в заслугу, - яркий образ жанровой легенды Лин Шэй, чьё брутальное безумство продолжительностью в несколько минут (немалую часть мы уже успели увидеть в трейлере) хоть как-то оправдывает поход в кино. Почти всё остальное время - к счастью, фильм идёт всего полтора часа - придётся на унылое высиживание под убаюкивающий бубнёж идиотских реплик.

Вообще Пеш, снимая эту третьесортную бредятину невольно (скорее всего) создал довольно точную метафору происходящего с американскими фильмами обо всяких призраках. Всё было неплохо (вспомним хотя бы "Шестое чувство" и "Других"), пока не подхватили в Японии какую-то гадость.

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