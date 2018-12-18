Вышел трейлер сюрреалистичного психотриллера "Пирсинг"

Колото-резаное прошлое возвращается в red band трейлере сюрреалистичного психотриллера "Пирсинг".

Режиссер Николас Пеше, заявивший о себе гипнотическим черно-белым invasion-хоррором "Глаза моей матери", в качестве материала для своего второго проекта выбрал сюжет японского режиссера и писателя Рю Мураками.

Главный герой истории молодой яппи по имени Рид (Кристофер Эбботт) - глава семейства с относительно стабильной работой и сворой слэшер-демонов в голове, один из которых разговаривает устами его ребенка.

Его прошлое зияет ранами - мать не любила его и поколачивала, т.к. он напоминал ей отсутствующего отца. После нескольких лет жестокого воспитания его все же поместили в приют для жертв домашнего насилия. Когда Рид вырос, его сожительницей стала стриптизерша старше его, которую однажды после ссоры он изрезал ножом.

Ныне мужчину, живущего мирной жизнью, все равно охватывает периодическое дикое желание схватить нож для колки льда и убить свою крохотную дочь, но в последний момент ему всегда удается подавить свои деструктивные мысли.

Тем не менее, не желая однажды стать отцеубийцей, обуреваемый ненавистью к себе Рид решает выместить свой фатальный гнев на проститутке, для чего начинает разрабатывать коварный план.

Его выбором становится Джеки (Миа Васиковска), чье детство тоже было не сахар - она регулярно подвергалась изнасилованиям со стороны отца. Чтобы успокоиться, она периодически режет себя острыми предметами, чтобы восстановить душевные силы.

В итоге их странный союз превращается в любовную игру особого рода, однако отказываться от своего плана Рид не намерен.

Ретрофутуристичный боди-хоррор с элементами джалло явно придется по вкусу поклонникам Дэвида Кроненберга, Дэвида Линча, Ларса фон Триера и Такаси Миике: БДСМ-кляпы, латексный секс, триггер чистоты и обсессивные насекомые в умах. Дополнительный уровень невроза вносит изумительная работа оператора и дизайнеров.

В прокате РФ картина должна оказаться 3 января.