Вышел многообещающий трейлер психотриллера "Пирсинг"

Кроненберг и фон Триер - в трейлере неврозного БДСМ-триллера "Пирсинг".

Режиссер Николас Пеше, заявивший о себе гипнотическим черно-белым invasion-хоррором "Глаза моей матери", в качестве материала для своего второго проекта выбрал психо-триллер японского режиссера и писателя Рю Мураками "Пирсинг". Его тепло приняли на фестивальных площадках.

Материал трейлера выдает густую и профессионально оформленную смесь психопатологических творений Дэвида Кроненберга, Дэвида Линча (в книге, к слову, упоминаются "Дикие сердцем"), Ларса фон Триера и криминально-кровавых узоров джалло.

Главный герой истории Рид (Кристофер Эбботт) - современный молодой человек, глава семейства с относительно стабильной работой и сворой слэшер-демонов в голове.

Его прошлое зияет ранами - мать не любила его и поколачивала, т.к. он напоминал ей отсутствующего отца. После нескольких лет жестокого воспитания его все же поместили в приют для жертв домашнего насилия. Когда Рид вырос, его сожительницей стала стриптизерша старше его, которую однажды после ссоры он изрезал ножом.

Ныне мужчину, живущего мирной жизнью, все равно охватывает периодическое дикое желание схватить нож для колки льда и убить свою крохотную дочь, но в последний момент ему всегда удается подавить свои деструктивные мысли.

Тем не менее, не желая однажды стать отцеубийцей, обуреваемый ненавистью к себе Рид решает выместить свой фатальный гнев на проститутке, для чего начинает разрабатывать коварный план.

Его выбором становится Джеки (Миа Васиковска), чье детство тоже было не сахар - она регулярно подвергалась изнасилованиям со стороны отца. Чтобы успокоиться, она периодически режет себя острыми предметами, чтобы восстановить душевные силы.

В итоге их странный союз превращается в любовную игру особого рода, однако отказываться от своего плана Рид не намерен.

В прокате РФ картина должна оказаться 3 января.