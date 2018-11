Видео: муравьи и сырная голова - в новой короткометражке Дэвида Линча

Американский режиссер, сценарист, продюсер, скульптор и художник Дэвид Линч на прошедшем недавно фестивале Festival of Disruption представил 13-минутный ролик Ant Head, в котором муравьи поедают сырную голову, отсылающий к ряду образов, представленных постановщиком ранее. Например, это и обложка альбома The Voice of Love Джулии Круз, созданного при участии Линча и композитора Анджело Бадаламенти, и мясное электродерево, заменившее Человека из ниоткуда (карлика из Красной комнаты), которого сыграл Майкл Джей Андерсон, и не только.

Видео сопровождается небольшим аудиофрагментом альбома Thought Gang, отдельные композиции с которого звучали в "третьем сезоне" "Твин Пикс" и его приквеле "Твин Пикс: Сквозь огонь".

Любовь Линча к данным насекомым общеизвестна: в восьмом эпизоде его лаконичного мультсериала "Страна тупых", который так и называется - "Муравьи", главный герой сражается с этими существами и с самим собой, а одной из его ранних работ стал 5-минутный ролик Dead Mouse with Ants, в котором муравьи поедают мертвую крысу. Сам он с гордостью отзывался о них так: "Муравьи неустанно работают, они сделают все, что вы хотите, и не задают лишних вопросов", а его дочь Дженнифер называла отца их дрессировщиком.

Ранее мы писали, что Дэвид Линч планирует приступить к работе над фильмом про загадочно погибшего блюзмена Роберта Джонсона, якобы продавшего душу дьяволу ради навыка виртуозной игры на гитаре.