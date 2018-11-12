Дэвид Линч намерен снять фильм по книге о легендарном блюзмене

Дэвид Линч может вернуться в большое кино спустя 12 лет после выхода "Внутренней империи", которую тепло приняли критики и прохладно - кошельки зрителей, с довольно аппетитным проектом.

Речь идет об адаптации биографического произведения Love In Vain, которая попала в обзор 4-х лучших малоизвестных книг о музыкантах прошлого по версии издания Vulture.

История книги следующая: в 80-х режиссер и фотограф Алан Гринберг написал сценарий на грани вымысла и реальности, посвященный погибшему в возрасте 27 лет загадочному блюзмену Роберту Джонсону, дав ему название в честь одной из песен исполнителя. Джонсон настолько виртуозно играл на гитаре, что ходили упорные слухи, будто музыкант совершил традиционное для блюзменов правонарушение и продал душу дьяволу.

Сценарий всем тогда очень понравился - в том числе о нем тепло отзывались такие музыкальные мастодонты, как Боб Дилан и Кит Ричардс, а Мартин Скорсезе, сам большой поклонник блюза, планировал самостоятельно его воплотить. Но что-то не сошлось.

Зато теперь на книгу положил глаз Дэвид Линч и уже начал сбор средств.



Как уточняет портал Consequence of Sound, о своем желании снять фильм на основе этого материала Линч намекал еще в 2013 году, правда, без конкретики - "когда-нибудь", "когда обстоятельства сложатся должным образом".

Работы Дэвида Линча в своем большинстве не могут похвастать качественными кассовыми показателями, отчего продюсеры не спешат вкладывать инвестиции в его проекты. Однако успех "третьего сезона" "Твин Пикс" дал ясно понять, что с ним по-прежнему остается надежная армия поклонников, которая готова финансово поддержать даже самые безумные идеи Линча. Кроме того, некоторое время назад, напомним, седовласый сновидец был замечен в офисе Netflix.

Ранее мы писали, что Дэвид Линч и Анджело Бадаламенти выпустили лежавший много лет на полке дарк-джазовый альбом, некоторые треки с которого прозвучали в "Твин Пикс" и приквеле "Твин Пикс: Сквозь огонь".